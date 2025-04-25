UPS将以16亿美元收购Andlauer Healthcare Group，强化其在复杂医疗保健物流领域的全球服务能力

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- UPS (NYSE: UPS)今日宣布，已达成收购Andlauer Healthcare Group Inc. (TSX: AND) (“AHG”)的最终协议。AHG是北美领先的供应链管理企业，总部位于加拿大，为医疗保健行业提供定制化的第三方物流和专业冷链运输解决方案。

根据协议条款，AHG的股东将获得每股55加元的现金，总收购价格约为22亿加元（16亿美元）。此次交易将扩展UPS Healthcare的全球端到端冷链能力组合，满足客户日益增长的对温控和精准物流解决方案的需求。

UPS执行副总裁兼国际业务、医疗保健及供应链解决方案总裁Kate Gutmann表示：“新一代的治疗方法正在带来前所未有的复杂性，扩大了医疗保健客户的需求，也增加了对UPS Healthcare在全球提供的一体化端到端冷链解决方案的需求。Andlauer Healthcare Group将帮助我们为客户提供更强大的服务能力，推动实现一流的患者治疗效果，同时助力我们整个业务的增长计划。此次收购标志着我们向成为全球排名第一的复杂医疗保健物流和高端国际物流供应商这一目标又迈出了重要一步。”

UPS重视AHG管理团队和员工的专业知识、经验和过往业绩。交易完成后，Michael Andlauer将领导UPS Canada Healthcare和AHG，进一步拓展这两家公司的专业能力，满足医疗保健客户的需求。

AHG创始人兼首席执行官Michael Andlauer表示：“UPS Healthcare和AHG的员工都秉持以客户和患者为中心的相似企业文化，并且都始终如一地注重质量。一旦交易完成，我们将为加拿大各地的客户提供更广泛的专业物流服务。”

交易完成后，UPS Healthcare将受益于AHG的温控设施和专业冷链运输能力。

其他交易详情

此次交易预计将于2025年下半年完成，但尚需获得AHG股东的批准、惯例监管审查和批准，以及满足其他惯例成交条件。

Michael Andlauer和AHG的控股股东Andlauer Management Group Inc.已同意行使AHG股票的投票权以支持此次交易。

如需了解更多关于UPS Healthcare的创新成果和以客户为导向的解决方案的信息，请访问Healthcare.ups.com和about.ups.com。

关于UPS

UPS (NYSE: UPS)是全球最大的公司之一，2024年营收为911亿美元，为200多个国家和地区的客户提供广泛的综合物流解决方案。公司专注于“执行意义深远的递送服务，推动世界向前迈进”的宗旨，旗下约49万名员工践行着一个表述简单且执行有力的战略：客户至上、以人为本、致力创新。UPS致力于减少其对环境的影响，并为我们在全球所服务的社区提供支持。更多信息请参见ups.com、about.ups.com和investors.ups.com。

关于UPS Healthcare

UPS Healthcare为全球客户提供无与伦比的医疗保健物流专长，在全球拥有超过1920万平方英尺、符合cGMP和GDP标准的医疗保健配送设施。其服务包括库存管理、冷链包装和运输、医疗器械的存储和配送，以及实验室和临床试验物流。UPS Healthcare的全球基础设施、UPS® Premier可见性服务、追踪和追溯技术以及全球质量管理体系，都非常适合于满足当今制药、医疗器械和实验诊断行业复杂的物流需求。如需了解更多信息，请访问Healthcare.ups.com。

关于AHG

AHG (TSX: AND)是一家不断发展壮大的领先供应链管理公司，为医疗保健行业提供强大的定制化第三方物流和专业运输解决方案平台。AHG的第三方物流服务包括为加拿大各地的医疗保健制造商提供定制化物流、配送和包装解决方案。AHG的专业运输服务，包括航空货运代理、地面运输、专用配送和最后一英里配送服务，可为客户的医疗保健运输需求提供一站式服务。通过其在全国配送网络中提供的互补性服务，AHG致力于以集成、高效的方式满足客户全方位的专业供应链需求。如需了解更多关于AHG的信息，请访问：www.andlauerhealthcare.com。

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