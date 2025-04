Engelhart und e.optimum vertiefen Partnerschaft für die Energiewende mit weiterem Onshore-Wind-PPA

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Engelhart, globales Handelsunternehmen für Rohstoffe und erneuerbare Energien, freut sich, einen weiteren Stromabnahmevertrag (PPA – Power Purchase Agreement) mit e.optimum – einem der größten unabhängigen Energieversorger Deutschlands – geschlossen zu haben.

Nach dem ersten PPA im Januar 2025 sichert der neue Abnahmevertrag erneuerbaren Strom aus weiteren Onshore Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von ca. 167 MW für den Zeitraum von Juli bis Dezember 2025 zu. Dies wäre genug Strom, um ca. 31.000 Haushalte mit grünem Strom zu versorgen. Die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen wird somit weiter ausgebaut und stellte eine Erhöhung der unter Vertrag stehenden Kapazität von 195% von 86MW auf nun insgesamt 253MW dar. So werden die Ziele der Energiewende in Deutschland weiter unterstützt, bis 2045 CO 2 -neutral zu sein.

Matthias Seel, Senior Originator Corporate Customers Europe bei Engelhart, kommentierte:

“Der zweite PPA mit e.optimum ist ein weiterer Meilenstein in unserer gemeinsamen Partnerschaft. Gerade in unsicheren wirtschaftlichen und energiepolitischen Zeiten ist dies ein starkes Signal, dass sowohl e.optimum, als auch Engelhart an den klaren Zielen der Dekarbonisierung in Deutschland festhalten! Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Kollegen und Geschäftspartnern, die diesen Deal ermöglicht haben.“

Sevastos Kavanozis, Head of Renewables Sales & Origination bei Engelhart, unterstrich:

"Die vertiefte Partnerschaft mit e.optimum zeigt, dass wir bei Engelhart unser PPA-Geschäft weiter hochskalieren. Mit dem zweiten PPA beliefert Engelhart nun insgesamt Strom aus über 250 MW Onshore Windkraft, ein tolles Ergebnis!"

Boris Käser, CEO bei e.optimum, sagte:

"Die wertvolle Partnerschaft mit Engelhart bekräftigt unseren Einsatz für eine nachhaltige Energiezukunft. Wir freuen uns, mit diesem weiteren Schritt die Nutzung erneuerbarer Energien in der Wirtschaft weiter voranzutreiben und die Energiewende aktiv mitzugestalten. Nur durch starke Kooperationen wie diese können wir die ambitionierten Klimaziele erreichen."

Über Engelhart

Engelhart ist ein globales Handelsunternehmen für Rohstoffe und erneuerbare Energien, das Energieoptimierung, Liquidität und Risikomanagement anbietet, um die Marktstabilität zu erhöhen und in einem dynamischen Umfeld zusätzliche Erlöspotentiale zu erschließen.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Datenanalyse, Meteorologie und firmeneigener Technologie bietet Engelhart verlässliche Modellierungs-, Prognose- und Handelskompetenzen, um Kunden bei der Teilnahme an komplexen und dynamischen Energiemärkten zu unterstützen.

Im Rahmen seines Engagements für die Förderung der Energiewende bietet Engelhart vollautomatische End-to-End-Lösungen für das Management erneuerbarer Energien an, die darauf ausgelegt sind, die Produktion und die finanziellen Erträge für Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien zu maximieren. Das Unternehmen optimiert derzeit mehr als 4,0 GW an Kapazitäten für erneuerbare Energien und ist in über 20 Ländern tätig. Es bedient Energieerzeuger, Versorgungsunternehmen und Industriekunden weltweit.

Mit einer diversifizierten globalen Handelsplattform, die erneuerbare Energien, Strom und Gas, landwirtschaftliche Produkte und Fracht umfasst, ist Engelhart einzigartig positioniert, um seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten und zugleich den Fortschritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft voranzutreiben.

Über e.optimum:

Als einer der größten unabhängigen Energieversorger Deutschlands ist e.optimum mit Sitz im südbadischen Offenburg seit 2010 ein verlässlicher Partner für Unternehmen in allen Fragen der Strom- und Erdgasversorgung.

Heute beliefert e.optimum bundesweit rund 45.000 Gewerbe- und Industriekunden mit mehr als 5 Milliarden Kilowattstunden Strom und Erdgas pro Jahr. Ergänzt wird das Produktportfolio von e.optimum durch Ökostrom und Ökogas sowie durch das Förderprogramm e.optimum clean energy, zur Unterstützung der nachhaltigen Energiewende in Deutschland.

