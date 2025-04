HEITEC étend son utilisation du MES FactoryLogix d’Aegis Software afin de pérenniser sa fabrication

HORSHAM, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Aegis Software, fournisseur mondial de logiciels MES (Manufacturing Execution System), annonce que la section électronique de Heitec AG, un fabricant de solutions électroniques complexes situé à Eckental en Allemagne, étend son utilisation de la plateforme MES FactoryLogix® via de nouveaux produits mis en application. Ainsi, HEITEC capitalise sur le déploiement initial de FactoryLogix en 2021, et élargit son déploiement, afin d’améliorer l’efficacité de sa production, son automatisation, ainsi que sa prise de décisions centrée sur les données.

Depuis l’installation de FactoryLogix, plateforme MES basée sur l’Internet Industriel des Objets (IIoT), HEITEC a digitalisé la globalité des ses processus de fabrication, éliminant toutes les inefficacités et les risques inhérents à la documentation papier. La traçabilité de bout-en-bout, de la gestion de matériaux entrants jusqu’à la génération au final de dossiers d’assemblages « tels que construits », a permis à HEITEC de répondre aux exigences rigoureuses de la certification ISO, et donc de gagner en compétitivité.

Via cette extension, HEITEC conforte son engagement envers la fabrication Lean et l’excellence opérationnelle, ce qui génère de nouveaux gains d’efficacité et augmente les capacités de production. Avec FactoryLogix, HEITEC améliore la transparence à travers tous ses processus pour gagner en performance, en utilisant les rapports détaillés de qualité et de processus, ainsi que les analyses approfondies d’indicateurs clés de performance. De plus, HEITEC souhaite automatiser davantage sa production afin de dégager plus de capacités et d’accélérer son amélioration continue, et ainsi soutenir ses objectifs de croissance à long terme.

« Durant les dernières années, FactoryLogix a été le moteur du développement de nos processus de fabrication en termes de traçabilité, de verrouillage des process via des étapes de test, et du guidage des opérateurs, et de notre transition vers un environnement exclusivement digital. Cette transformation a permis à nos employés de se focaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, à notre production de devenir ainsi plus efficace, et donc à notre productivité de croître. Nous prévoyons à l’avenir d’automatiser intégralement notre usine et d’intégrer ces données provenant de tous types de sources à FactoryLogix, afin de rendre la traçabilité encore plus complète et la visibilité des processus encore meilleure », explique Stefan Pechtel, Responsable des Opérations chez HEITEC à Eckental.

« Nous sommes très fiers qu’HEITEC élargisse son partenariat avec Aegis Software », déclare Daniel Walls, Directeur Général Europe chez Aegis Software. « HEITEC utilise FactoryLogix avec succès depuis plusieurs années. Cette extension va renforcer leurs capacités à optimiser leurs opérations, à améliorer le flux des matériaux, et à accroître leur production. Via des audits réguliers et une collaboration étroite, nous allons aider HEITEC à améliorer ses processus et optimiser les avantages de FactoryLogix afin d’accroître leur efficacité opérationnelle, d’augmenter leur agilité, et d’assurer leur compétitivité à long terme. »

A propos d’Aegis Software

Aegis Software propose une plate-forme MES (Manufacturing Execution System) complète et flexible de bout en bout, offrant aux industriels la performance, la flexibilité, le contrôle et la visibilité dont ils ont besoin. Ayant son siège aux Etats-Unis, Aegis bénéficie de succursales commerciales et dédiées au support en Allemagne, au Royaume-Uni et en Chine, et s’associe à plus de 37 fournisseurs d'équipements de fabrication. Depuis sa création, Aegis a aidé plus de 2200 usines des secteurs militaire, aérospatial, électronique, médical et automobile afin de leur assurer un développement rapide et continu de la plus haute qualité tout en réduisant leurs coûts opérationnels. Pour en savoir plus, consultez notre site internet: https://www.aiscorp.com/fr. Rapidité, contrôle et visibilité pour la fabrication.

Note : FactoryLogix est une marque déposée de Aegis Industrial Software. Tous les autres noms de sociétés et de produits contenus dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

A propos d‘HEITEC

HEITEC représente la compétence industrielle dans les domaines de l’automatisation, la digitalisation, l’électronique mais aussi les installations et machines spécifiques. Depuis 2010, elle propose à ses clients des solutions électroniques, des produits et des services sur mesure. Avec des solutions techniques de haute qualité, fiables et rentables, HEITEC aide plus de 2000 clients à augmenter leur productivité et à optimiser leurs produits. Plus de 1200 collaborateurs répartis sur de nombreux sites en Allemagne et à l'étranger garantissent la proximité avec les clients et la compétence sectorielle.

Dans son centre de compétence pour l'électronique, HEITEC développe et fabrique des produits et des systèmes électroniques répondant aux demandes spécifiques de ses clients : de la simple platine au système de commande complexe, comprenant le matériel, le logiciel embarqué, le logiciel d'application et la technique de boîtier. HEITEC dispose de grandes connaissances techniques spécialisées et est à l’aise avec les exigences spécifiques des secteurs réglementés. Ses processus de développement et de production sont taillés sur mesure, audités et certifiés en conséquence. Vous trouverez plus d’informations sur le site : https://www.heitec.de/.