UPS fait l'acquisition d'Andlauer Healthcare Group pour 1,6 milliard d'USD, consolidant ainsi son offre globale dans le domaine de la logistique complexe dédiée au secteur de la santé

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--UPS (NYSE : UPS) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif visant l'acquisition d'Andlauer Healthcare Group Inc. (TSX : AND) (« AHG »), une société nord-américaine de gestion de la chaîne d'approvisionnement leader sur le marché, dont le siège social se trouve au Canada et qui propose des solutions logistiques personnalisées, ainsi que des solutions de transport spécialisées dans la chaîne du froid destinées au secteur des soins de santé.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'AHG recevront 55,00 dollars canadiens en espèces par action, soit un prix d'achat total d'environ 2,2 milliards de dollars canadiens (1,6 milliard d'USD) dans le cadre de cette transaction. Celle-ci permettra d'étendre le portefeuille mondial de services de chaîne du froid de bout en bout proposés aux clients d'UPS Healthcare, qui sont de plus en plus nombreux à rechercher des solutions logistiques précises et à température contrôlée.

« Les traitements nouvelle génération sont plus complexes que jamais, ce qui accentue les besoins des clients du secteur de la santé, ainsi que la demande en solutions de gestion de la chaîne du froid intégrées et complètes, proposées par UPS Healthcare dans le monde entier » a précisé Kate Gutmann, Vice-Présidente exécutive et Présidente de la division International, Healthcare and Supply Chain Solutions d'UPS. « Andlauer Healthcare Group se joindra à nous pour offrir des capacités supplémentaires à nos clients, garantir les meilleurs résultats possibles aux patients et soutenir nos plans de croissance globale à tous les niveaux de l'entreprise. Cette acquisition marque une autre étape importante vers notre objectif de devenir le premier fournisseur mondial de services logistiques complexes dédiés au secteur de la santé et de services logistiques internationaux haut de gamme ».

UPS valorise l'expertise et l'expérience l'équipe de Direction et des employés d'AHG, ainsi que les résultats qu'ils ont obtenu. Une fois la transaction finalisée, Michael Andlauer dirigera UPS Canada Healthcare et AHG pour développer les services spécialisés de ces deux entreprises et répondre aux besoins des clients du secteur de la santé.

« Les employés d'UPS Healthcare et d'AHG ont en commun une culture orientée client et patient, avec un souci constant de qualité », a précisé Michael Andlauer, créateur et PDG d'AHG. « Une fois la transaction finalisée, les deux entreprises offriront une gamme encore plus large de services logistiques spécialisés à leurs clients, à travers le Canada ».

À l'issue de la transaction, UPS Healthcare bénéficiera des installations à température contrôlée et des services de transport spécialisés dans la chaîne du froid d'AHG.

Informations supplémentaires sur la transaction

La conclusion de la transaction est prévue pour le deuxième semestre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'AHG, des vérifications et autorisations réglementaires usuelles, et des autres conditions de clôture habituelles.

Michael Andlauer et Andlauer Management Group Inc. (l'actionnaire majoritaire d'AHG) ont convenu de voter en faveur de la transaction dans le cadre de leurs actions AHG.

Pour plus d'informations sur les innovations et les solutions orientées client d'UPS Healthcare, consultez les sites Healthcare.ups.com et about.ups.com.

À propos d'UPS

UPS (NYSE : UPS) est l'une des plus grandes entreprises du monde. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 91,1 milliards d'USD en 2024, et propose un vaste éventail de solutions logistiques intégrées à ses clients, répartis dans plus de 200 pays et territoires. Les 490 000 employés de l'entreprise, au service de leur mission (« faire avancer le monde avec ce qui compte »), adoptent à une stratégie aussi simple qu'efficace : le client d'abord, les personnes avant tout, l'innovation comme moteur. UPS s'engage à réduire son impact sur l'environnement et à soutenir les populations qu'elle sert à travers le monde. Pour plus d'informations, consultez les sites ups.com, about.ups.com et investors.ups.com.

À propos d'UPS Healthcare

UPS Healthcare apporte à ses clients du monde entier une expertise inégalée de la logistique des soins de santé. La société dispose à l'échelle mondiale de plus de 1,8 million de mètres carrés d'espaces de dispense de soins de santé conformes aux normes cGMP et GDP. Ses services englobent la gestion des stocks, l'emballage et l'expédition dans le respect de la chaîne du froid, mais aussi le stockage et la gestion des commandes de dispositifs médicaux, ainsi que la logistique appliquée aux laboratoires et aux essais cliniques. L'infrastructure mondiale d'UPS Healthcare, son service de visibilité UPS® Premier, sa technologie de suivi et de traçabilité et son système de qualité mondial sont idéalement adaptés pour répondre aux exigences logistiques complexes des secteurs de l'industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux et des diagnostics de laboratoire. Consultez le site Healthcare.ups.com pour plus d'informations.

À propos d'AHG

AHG (TSX : AND) est une société de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan en pleine croissance, qui propose une plateforme fiable de solutions 3PL personnalisées et de transport spécialisé destinés au secteur de la santé. Les services 3PL d'AHG incluent des solutions personnalisées de logistique, de distribution et d'emballage pour les fabricants de produits de santé au Canada. Les services de transport spécialisés d'AHG (transport aérien, transport terrestre, livraison dédiée et services d'acheminement jusqu'au destinataire) constituent un guichet unique répondant aux besoins de transport des clients du secteur de la santé. Grâce à ses services complémentaires (disponibles via un réseau de distribution couvrant tout le territoire), AHG s'engage à répondre à l'ensemble des besoins spécialisés de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement, de manière intégrée et efficace. Pour plus d'informations sur AHG, veuillez consulter le site www.andlauerhealthcare.com.

