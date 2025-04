REPLY S.p.A.: L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2024

TORINO, Italia--( BUSINESS WIRE )--Go Reply, la società del Gruppo Reply specializzata nell'implementazione di architetture di piattaforme cloud e nella creazione di soluzioni cloud-based con Google Cloud, è stata premiata per il secondo anno da Google Cloud come Google 2025 Partner of the Year nella categoria Country - UK/IE. Questo premio evidenzia l'esperienza di Go Reply nell'ecosistema Google Cloud e la sua capacità di aiutare i clienti a integrare soluzioni cloud-native che favoriscono la s...