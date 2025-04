Lone Star Funds kondigt aankoop van 175 kamers tellend hotel in Yokohama aan

DALLAS & NEW YORK & LONDEN & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds ("Lone Star") kondigt aan dat een dochteronderneming van Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. met succes de aankoop heeft afgerond van een hotel met 175 kamers in Yokohama, Japan. Het hotel is overgenomen van Mapletree Investments Pte Ltd, een in Singapore gevestigd bedrijf voor vastgoedontwikkeling, investeringen, kapitaal- en vastgoedbeheer, in een transactie waarbij JLL advies verleende.

Het hotel opende in november 2020 als onderdeel van een herontwikkelingsproject voor gemengd gebruik van 1,8 miljoen vierkante meter onder leiding van Mitsui Fudosan Co. Ltd. Het beslaat de verdiepingen 46 tot en met 51 in een condominiumtoren met meer dan 1.176 hoogwaardige wooneenheden. Verder biedt het directe toegang tot een metrostation. Aan de waterkant bevindt zich de submarkt Minato-Mirai van Yokohama.

Yokohama, de op één na grootste stad van Japan, telt 3,8 miljoen inwoners en speelt in op de grote vraag van de bevolking. Het nieuwe centraal gelegen zakendistrict is gericht op onderzoek en ontwikkeling. De stad biedt grote internationale vergader-, incentive-, conferentie- en tentoonstellingsfaciliteiten, een stadion voor een professioneel honkbalteam, concertarena's en de grootste China Town van Japan met meer dan 20 miljoen jaarlijkse bezoekers.

Het pand wordt momenteel geëxploiteerd door een appartementbeheerder, maar Lone Star wil het in het vierde kwartaal van 2025 ombouwen tot een hotel. De gemiddelde kamergrootte van meer dan 560 vierkante meter is aanzienlijk groter dan die van de concurrentie. Lone Star is van plan om dit voordeel te gebruiken en het pand als een luxe merkhotel te presenteren.

"Dit is een goed voorbeeld van de investeringsaanpak en waardevermeerdering die Lone Star al jarenlang toepast in Japan," zegt Jérôme Foulon, algemeen directeur commercieel vastgoed bij Lone Star.

"Om de kwaliteit van dit hoogwaardige vastgoed verder te verbeteren, zal Lone Star de waardepropositie van het pand herontwerpen en een belangrijk herpositioneringsplan uitvoeren," aldus Mitsuo Matsunaga, hoofd van Lone Star in Japan.

Het investeringsplatform van Lone Start in Japan investeert al meer dan 28 jaar actief in het land. In die periode heeft Lone Star 9,6 miljard dollar in aandelenkapitaal geïnvesteerd in activa in de regio, verspreid over bijna 90 investeringen, waardoor het een van de meest actieve investeerders in de regio is. Andere recente activiteiten omvatten de verkoop van Tokyo Beta door Lone Star. Dit is een van de grootste huurwoningcomplexen in Tokio.

Over Lone Star

Lone Star is een toonaangevend private equity-bedrijf dat fondsen adviseert die wereldwijd investeren in bedrijfskapitaal, krediet, vastgoed en andere financiële activa. Sinds de oprichting van het eerste fonds in 1995 heeft Lone Star 25 private equity-fondsen georganiseerd met totale kapitaalverplichtingen van in totaal ongeveer $ 95 miljard. Het bedrijf organiseert zijn fondsen in drie series: de Opportunity Fund-serie; de Commercial Real Estate Fund-serie; en de U.S. Residential Mortgage Fund-serie. Lone Star investeert namens zijn commanditaire vennoten, waaronder institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en staatsinvesteringsfondsen, evenals stichtingen die medisch onderzoek, hoger onderwijs en andere filantropische doelen ondersteunen. Ga voor meer informatie over Lone Star Funds naar www.lonestarfunds.com.

