Berkshire Hathaway Specialty Insurance amplia l’offerta per le linee Executive & Professional per l'Italia

BOSTON e MILANO--(BUSINESS WIRE)--Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) oggi ha annunciato il lancio delle polizze Miscellaneous Professional Indemnity e Public Offering of Securities per il mercato italiano. Queste nuove proposte fanno seguito al lancio della polizza Directors & Officers Liability di BHSI, avvenuto nel mese di dicembre 2024.

"Il lancio di questi nuovi testi in Italia è espressione del nostro impegno ad offrire programmi assicurativi all’avanguardi per i nostri clienti domestici ed internazionali”, è il commento di Marco Vantellino, responsabile delle linee Executive and Professional di BHSI per l'Italia. "Ciascuna di queste polizze rispetta l’approccio di BHSI, basato su formulazioni chiare e comprensibili, che offra certezza contrattuale e flessibilità di copertura ai nostri clienti”.

BHSI opera sulla base di una capacità netta, senza ricorrere a mercati riassicurativi, il che conferisce alla Compagnia flessibilità nella progettazione delle coperture, favorendo un processo decisionale locale reattivo, dalla sottoscrizione alla gestione dei sinistri. "CLAIMS IS OUR PRODUCT", cioè i sinistri sono il nostro prodotto, è la filosofia alla base di tutti i prodotti BHSI, che sottolinea l'impegno nel fornire un servizio eccellente ai clienti ogni volta che si trovino ad affrontare le conseguenze di un sinistro.

"Il lancio di queste polizze rappresenta un passo importante nella nostra costante espansione nel mercato Italiano. Non vediamo l’ora di continuare la crescita, assumendo professionisti di talento e lanciando nuovi prodotti, oltre ad entrare in nuovi segmenti e ad ampliare la nostra presenza geografica in tutto il paese", ha dichiarato Leonardo Castrichino, Country Manager di BHSI per l'Italia.

Le nuove polizze sono già disponibili per l'Italia. Per ulteriori informazioni rivolgersi a marco.vantellino@bhspecialty.com.

In Italia, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) opera con il nome di Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI). BHEI è una Designated Activity Company con sede in Irlanda, numero di registrazione 636883 e sede legale al 2° piano, 7 Grand Canal Street Lower, Dublino D02 KW81, ed è un'affiliata di Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), una corporation con sede nel Nebraska, Stati Uniti, che fornisce assicurazioni commerciali di tipo property, casualty, responsabilità professionale sanitaria, rami dirigenziali e professionali, responsabilità transazionale, garanzie assicurative e marittime, per viaggi, programmi, infortuni e salute, medical stop loss, assicurazioni sulla casa e multinazionali. BHSIC e BHEI sono sussidiarie del gruppo di compagnie assicurative National Indemnity di Berkshire Hathaway, con rating di solidità finanziaria di A++ da AM Best e di AA+ da Standard & Poor's. Con sede a Boston, BHSI ha uffici ad Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcellona, Brisbane, Bruxelles, Colonia, Dubai, Dublino, Francoforte, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londra, Lione, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Perth, Singapore, Stoccolma, Sydney, Toronto e Zurigo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.