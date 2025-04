Lone Star Funds gibt den Erwerb eines Hotels mit 175 Zimmern in Yokohama bekannt

DALLAS & NEW YORK & LONDON & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds („Lone Star“) hat bekannt gegeben, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. den Kauf eines Hotels mit 175 Zimmern in Yokohama, Japan, von Mapletree Investments Pte Ltd, einem in Singapur ansässigen Unternehmen für Immobilienentwicklung, -investitionen, -kapital und -verwaltung, erfolgreich abgeschlossen hat. Die Transaktion wurde von JLL beraten.

Das Hotel wurde im November 2020 als Teil eines 1,8 Millionen Quadratfuß großen Sanierungsprojekts unter der Leitung von Mitsui Fudosan Co. Ltd. eröffnet und befindet sich in den Etagen 46 bis 51 eines Wohnkomplexes mit über 1.176 hochwertigen Wohneinheiten. Es verfügt über direkten Zugang zu einer U-Bahn-Station und befindet sich direkt am Wasser im Stadtteil Minato-Mirai von Yokohama.

Yokohama ist mit 3,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Japans und verfügt über starke Nachfragefaktoren, darunter ein neues Geschäftszentrum mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung, große internationale Tagungs-, Incentive-, Konferenz- und Ausstellungszentren, ein Stadion für eine professionelle Baseballmannschaft, Konzertarenen und Japans größte Chinatown mit über 20 Millionen Besuchern pro Jahr.

Die Immobilie wird derzeit von einem Betreiber von Serviced Apartments genutzt, Lone Star plant jedoch, sie im vierten Quartal 2025 in ein Hotel umzuwandeln. Die durchschnittliche Zimmergröße von über 560 Quadratfuß ist deutlich größer als die der Konkurrenz, und Lone Star plant, diesen Vorteil zu nutzen, um das Objekt als gehobenes Markenhotel neu zu positionieren.

„Dies ist ein hervorragendes Beispiel für den wertsteigernden Investitionsansatz, den Lone Star in Japan seit langem erfolgreich verfolgt“, erklärte Jérôme Foulon, Global Head of Commercial Real Estate bei Lone Star.

„Um die Qualität dieser hochwertigen Immobilie weiter zu verbessern, wird Lone Star das Wertversprechen der Immobilie neu gestalten und einen umfassenden Repositionierungsplan umsetzen“, fügte Mitsuo Matsunaga, Leiter von Lone Star in Japan, hinzu.

Die japanische Investitionsplattform von Lone Star ist seit über 28 Jahren aktiv im Land tätig. In diesem Zeitraum hat Lone Star 9,6 Mrd. USD Eigenkapital in fast 90 Investitionen in der Region gebunden und ist damit einer der aktivsten Investoren in der Region. Zu den jüngsten Aktivitäten zählt der Verkauf von Tokyo Beta, einem der größten Mietimmobilienvermögen in Tokio.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die Fonds berät, die weltweit in Unternehmensbeteiligungen, Kredite, Immobilien und andere Finanzanlagen investieren. Seit der Gründung seines ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit einem Gesamtkapitalvolumen von rund 95 Milliarden US-Dollar arrangiert. Das Unternehmen strukturiert seine Fonds in drei Serien, nämlich Opportunity Fund, Commercial Real Estate Fund und U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investiert im Namen seiner beschränkt haftenden Partner, zu denen institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Staatsfonds sowie Stiftungen gehören, die medizinische Forschung, höhere Bildung und andere philanthropische Zwecke unterstützen. Weitere Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com.

