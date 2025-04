Lone Star Funds annonce l'achat d'un hôtel de 175 chambres à Yokohama

DALLAS et NEW YORK et LONDRES et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (« Lone Star ») a annoncé qu'une filiale de Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. a conclu avec succès l'acquisition d'un hôtel de 175 chambres à Yokohama, au Japon, auprès de Mapletree Investments Pte Ltd, société de développement immobilier, d'investissement, de capitaux et de gestion immobilière basée à Singapour, dans le cadre d'une transaction au cours de laquelle JLL a agi comme conseil.

L'hôtel a ouvert ses portes en novembre 2020 dans le cadre d'un projet de réaménagement à usage mixte d'une surface de 1,8 million de pieds carrés, projet dirigé par Mitsui Fudosan Co. Ltd. L'hôtel s'étend du 46e au 51e étage d'une tour de condominiums comprenant plus de 1 176 unités résidentielles haut de gamme. Il permet d'accéder directement à une station de métro et se situe sur le front de mer du sous-marché Minato-Mirai de Yokohama.

Yokohama est la deuxième ville du Japon peuplée de 3,8 millions d'habitants et dispose de puissants moteurs de la demande, notamment un nouveau quartier central des affaires orienté vers la R&D, les grandes réunions internationales, les incitations, les conférences et les expositions, ainsi qu'un stade pour l'équipe professionnelle de baseball, des salles de concert et le plus grand quartier chinois du Japon avec plus de 20 millions de visiteurs par an.

L'actif est actuellement exploité par un opérateur d'appartements avec services, mais Lone Star prévoit de le transformer en hôtel au dernier trimestre 2025. La taille moyenne des chambres, qui est de plus de 560 pieds carrés, est nettement supérieure à celle de ses concurrents. Lone Star a l'intention d'utiliser cet atout pour repositionner cet actif en hôtel de marque haut de gamme.

« Il s'agit d'un bon exemple de l'approche d'investissement à valeur ajoutée que Lone Star pratique généralement au Japon », a déclaré Jérôme Foulon, responsable mondial de l'immobilier commercial pour Lone Star.

« Afin d'améliorer encore la qualité de cet actif haut de gamme, Lone Star va redéfinir la proposition de valeur de la propriété et mettre en œuvre un plan de repositionnement important », a ajouté Mitsuo Matsunaga, directeur de Lone Star au Japon.

La plateforme d'investissement de Lone Star au Japon investit activement dans le pays depuis plus de 28 ans. Durant cette période, Lone Star a engagé 9,6 milliards de dollars de capitaux propres dans des actifs de la région avec près de 90 investissements, ce qui en fait l'un des investisseurs les plus actifs de la région. Parmi d'autres activités récentes, citons la vente réalisée par Lone Star de Tokyo Beta , l'un des plus grands actifs immobiliers locatifs de Tokyo.

À propos de Lone Star

Lone Star est une société de capital-investissement de premier plan qui conseille des fonds investissant à l’échelle mondiale dans des actions, des crédits, des biens immobiliers et d’autres actifs financiers. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a lancé 25 fonds de capital-investissement pour un total d’engagements d’environ 95 milliards USD. Les fonds de la société sont organisés en trois séries : la série Opportunity Fund (fonds pour la création de possibilités économiques), la série Commercial Real Estate Fund (fonds immobiliers commerciaux) et la série U.S. Residential Mortgage Fund (fonds hypothécaires résidentiels). Lone Star investit pour le compte de ses commanditaires, qui comprennent des investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension et des fonds souverains, ainsi que des fondations et des fonds de dotation qui soutiennent la recherche médicale, l’enseignement supérieur et d’autres causes philanthropiques. Pour plus d’informations sur Lone Star Funds, prière de consulter le site www.lonestarfunds.com.

