Il Lanificio rafforza la sua presenza europea aprendo nuovi store ad Amsterdam e a Fidenza

BIELLA, Italia--(BUSINESS WIRE)--Il Lanificio, realtà premium nel settore dell'abbigliamento italiano e azienda del gruppo Njord Partners, è orgogliosa di annunciare l'apertura di due nuovi punti vendita ad Amsterdam e a Fidenza. Grazie a queste nuove sedi, sale a 21 il numero di punti vendita de Il Lanificio, rafforzando ulteriormente la sua presenza europea in costante aumento.

La boutique di Fidenza, aperta il 17 aprile 2025, è situata all'interno di uno degli outlet village più prestigiosi ed esclusivi d'Italia, che offre accesso a un enorme volume di consumatori attenti alla moda provenienti da tutta la regione. Lo store di Amsterdam ha aperto i battenti il 14 marzo 2025 e si trova vicino al cuore pulsante del quartiere retail della città, meta centrale per gli abitanti della capitale e per i visitatori provenienti da tutto il mondo.

Quello di Amsterdam è il quinto store internazionale fuori dei confini nazionali aperto da Il Lanificio, un traguardo notevole nella costante espansione globale del brand, dopo il successo delle aperture di Roppenheim, Francia e Agira, in Sicilia, nel dicembre 2024, e continua il ritmo della presenza del brand in sedi retail di prestigio. Altre aperture sono previste più avanti nel corso dell'anno, mentre Il Lanificio continua a portare il suo raffinato stile italiano in nuovi mercati.

Da un punto di vista tecnologico, la nuova piattaforma omnicanale de Il Lanificio rafforza il legame tra i canali retail e online con il lancio del nuovo programma esclusivo di fidelizzazione ‘IL LANIFICIO CLUB’. Il programma di fidelizzazione mira a offrire una migliore esperienza di shopping, valorizzando il rapporto tra brand e club member, con vantaggi esclusivi e comunicazioni altamente personalizzate riservate ai membri del club.

Filippo Vadda, CEO de Il Lanificio, ha commentato: : “Le inaugurazioni dei nostri nuovi store ad Amsterdam e a Fidenza segnano un'altra fase importante nel percorso di espansione europea de Il Lanificio. Questi store riflettono il nostro impegno nel rendere l'artigianato italiano di qualità più accessibile a clienti esigenti in tutto il continente”.

Arvid Trolle, Partner di Njord Partners, ha sottolineato: “Siamo lieti di far parte dell'espansione internazionale de Il Lanificio, che sottolinea la nostra profonda fiducia nel potenziale di crescita del brand e nel fascino senza tempo del design italiano. Siamo orgogliosi di essere partner in questo entusiasmante percorso di crescita globale e di sviluppo del brand ”.

Informazioni su Il Lanificio

Il Lanificio è un brand italiano dell'abbigliamento di lusso Made in Italy. È rinomato presso i clienti grazie a uno dei migliori rapporti prezzo-qualità nel mercato casual-chic e formale. Il primo punto vendita de Il Lanificio ha aperto nel 2002 e oggi conta 21 store in tutta Italia, due in Svizzera, uno in Francia, uno nei Paesi Bassi e uno a San Marino. Il Lanificio continua a espandersi, pur restando focalizzato sul design tradizionale e sull'eccellenza della qualità.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.illanificio.it/en/

Informazioni su Njord Partners

Njord Partners è un gestore di investimenti in situazioni speciali e fornitore di soluzioni di capitale flessibile a lungo termine. Fondata nel 2013, Njord Partners gestisce un capitale superiore a 1 miliardo di euro. Attiva negli investimenti in società europee del mercato medio che si trovano ad affrontare situazioni complesse, la sua missione è quella di fornire agli investitori rendimenti superiori ponderati in base al rischio, preservando al contempo il capitale. In qualità di partner di capitale, Njord Partners offre soluzioni flessibili di debito e di capitale, favorendo attivamente i miglioramenti strategici e operativi all'interno delle società in portafoglio per creare valore.

Per saperne di più, visitare: https://njordpartners.com/

