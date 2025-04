Un nouvel outil dans la lutte mondiale contre le paludisme

BÂLE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Le paludisme est l'une des maladies les plus mortelles au monde, et il devient de plus en plus répandu - malgré des décennies d'efforts et quelques succès sur la voie de son éradication. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le paludisme a infecté 263 millions de personnes et tué près de 600 000 personnes en 2023 - dont 75 % étaient des enfants de moins de 5 ans. Parmi les personnes touchées, 94 % se trouvent en Afrique - où le paludisme écrase les communautés et peut paralyser les économies.

Propagé par des parasites présents dans les moustiques infectés qui sont très aptes à évoluer, la montée du paludisme reflète la réalité de la résistance aux insecticides et les difficultés à développer de nouvelles solutions. Le contrôle efficace des moustiques reste une stratégie clé pour réduire la transmission de la maladie.

Syngenta, un des leaders mondiaux de l'innovation agricole, a annoncé aujourd'hui que son insecticide de nouvelle génération Sovrenta® a reçu la préqualification de l'OMS, ouvrant la voie à son utilisation dans les pays touchés par le paludisme. Depuis des décennies, Syngenta est à l'avant-garde de la lutte contre le paludisme, reflétant son engagement à rechercher de nouvelles solutions grâce à des efforts de recherche et développement internes et en travaillant aux côtés de partenaires clés à travers l'Afrique subsaharienne ; ses produits tels qu'Actellic® aident déjà à éviter jusqu'à 100 millions de cas de paludisme dans plus de 30 pays.

Sovrenta® agit en ciblant le système nerveux du moustique, bloquant les signaux qui permettent aux muscles de l'insecte de se détendre. L'effet paralyse le moustique, qui finit par mourir. La capacité de Sovrenta® à fournir un contrôle efficace et durable signifie qu'une seule application est nécessaire chaque saison, réduisant ainsi le coût des programmes de prévention du paludisme.

Sovrenta® est basé sur la technologie de pointe PLINAZOLIN® de Syngenta qui présente un nouveau mode d'action, assurant un contrôle efficace des moustiques même là où les populations d'insectes sont de plus en plus résistantes aux anciens insecticides. Utilisé en rotation avec d'autres produits, Sovrenta® peut en outre garantir que les solutions importantes de lutte antivectorielle restent efficaces plus longtemps.

Andy Bywater, Global Head of Marketing pour Vector Control chez Syngenta Crop Protection, a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante dans les efforts déployés par Syngenta pour apporter ses innovations les plus avancées aux pays où le paludisme est endémique et pour faire progresser la santé et la sécurité des millions de personnes encore menacées."

Bywater a déclaré que Sovrenta® est un ajout crucial au portefeuille de contrôle des vecteurs de Syngenta qui permet des stratégies améliorées de gestion de la résistance. C'est essentiel dans les régions où les moustiques sont résistants aux anciens insecticides à base de pyréthrinoïdes - les formes de traitement les plus courantes. "Sovrenta® est le seul insecticide reconnu pour offrir une protection tout au long de l'année et donne aux programmes de lutte contre le paludisme un outil puissant pour protéger les communautés", a déclaré Bywater. "Nous nous engageons à collaborer avec nos partenaires pour garantir que Sovrenta® soit déployé de manière durable et efficace."

La préqualification des produits de lutte antivectorielle de l'OMS est un processus rigoureux qui garantit la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits de lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Sa liste de produits de lutte antivectorielle préqualifiés est utilisée par les agences internationales d'approvisionnement et par les pays pour guider les achats en gros de ces produits en vue de leur distribution dans les pays aux ressources limitées.

