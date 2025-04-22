巴塞尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 疟疾是全球致命性最强的疾病之一。尽管人类数十年的防控努力取得了阶段性成果，其威胁却仍在加剧。世界卫生组织（WHO）数据显示，2023年全球疟疾感染人数达2.63亿，导致近60万人死亡，其中75%为5岁以下儿童。94%的感染病例集中在非洲——在当地，疟疾不仅破坏社区发展，更重创经济。

疟疾通过携带疟原虫的蚊虫传播，而这类蚊虫具有极强的进化适应能力，其蔓延态势不仅反映出杀虫剂抗性广泛存在的现实情况，也凸显了新防控方案研发所面临的严峻挑战。在此背景下，蚊虫的有效防控仍是阻断疾病传播的核心策略。

全球农业创新领军企业先正达今日宣布，新一代杀虫剂Sovrenta®正式获得世界卫生组织预认证，为其在疟疾肆虐国家的落地应用铺平道路。数十年来，先正达一直站在抗击疟疾的前线，通过自主研发，并与撒哈拉以南非洲地区核心伙伴深度合作，积极探索创新解决方案。旗下Actellic®等产品已帮助30余个国家成功预防超1亿疟疾病例。

Sovrenta®通过靶向蚊虫神经系统，阻断其肌肉放松信号传导，从而使其麻痹并最终死亡。长效防控，单季单次施药即可见效，显著降低防控成本。

Sovrenta®的开发依托先正达尖端的PLINAZOLIN®技术，其创新作用机制可确保即使在蚊虫种群对传统杀虫剂抗性日益增强的区域，仍能实现高效防控。与其他产品交替使用时，Sovrenta®可进一步延长关键病媒防控解决方案的有效期。

先正达植保病媒防控全球市场总监Andy Bywater表示：“此次预认证标志着先正达向在疟疾流行国家推广尖端创新成果、守护数百万高危人群健康和安全的使命迈出关键一步。”

Bywater指出，Sovrenta®是先正达病媒防控产品线的重要补充，可助力升级抗性管理策略。这在蚊虫对拟除虫菊酯类杀虫剂（目前最常用的防控手段）产生抗性的地区尤为关键。他进一步强调：“Sovrenta®是唯一被认证提供全年防护的杀虫剂，为疟疾防控项目提供了守护社区的有力工具。我们将持续深化合作，确保该产品的可持续高效部署。”

世界卫生组织病媒防控产品预认证（VCPP）是一套严格的评估流程，旨在确保相关产品的安全性、有效性与质量。预认证病媒防控产品清单为国际采购机构及各国政府提供权威指引，用于指导资源有限国家防控产品的采购与分发。

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先正达是全球农业创新领域的领军企业，业务遍布90多个国家。先正达致力于开发创新技术和农业实践，赋能农户推动农业转型，以满足全球人口的粮食需求，同时保护生态环境。通过突破性的科学发现，先正达为农户和社会带来规模空前、效益更佳的创新成果。在可持续发展重点领域的指引下，先正达不断开发新技术和解决方案，帮助农户更高效地种植，培育更健康的土壤，提高产量。先正达植保总部位于瑞士巴塞尔；先正达种子总部位于美国。欢迎阅读我们的企业故事，并在领英、Instagram和X上关注我们。

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