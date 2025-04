SMSbiotech schließt einen Kooperationsvertrag für Forschung und Entwicklung mit dem U.S. Army Medical Research Institute of Chemical Defense ab

SAN MARCOS, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--SMSbiotech, Inc. freut sich, die Unterzeichnung eines kooperativen Forschungs- und Entwicklungsabkommens (CRADA) mit dem U.S. Army Medical Research Institute of Chemical Defense (USAMRICD) bekannt zu geben. Dies ist die erste CRADA-Vereinbarung für SMSbiotech und stellt einen bedeutenden Meilenstein in den Bemühungen des Unternehmens dar, kritische militärische und zivile medizinische Herausforderungen anzugehen, die seit über einem Jahrhundert bestehen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werden SMSbiotech und USAMRICD gemeinsame Forschungsarbeiten durchführen, um die Wirksamkeit von SMS-Zellen bei der Linderung von durch Senfgas verursachte Lungenerkrankungen zu untersuchen. Senfgas, ein chemischer Kampfstoff, verursacht schwere und langanhaltende Schäden an den Atemwegen, was den dringenden Bedarf an wirksamen Gegenmaßnahmen unterstreicht.

„Dieses CRADA ist eine hervorragende Gelegenheit, unsere Small Mobile Stem Cell-Technologie bei der Behandlung von schweren Lungenkomplikationen einzusetzen, die durch chemische Belastungen verursacht werden“, sagte Dr. Abdulkader Rahmo, Präsident von SMSbiotech. „Es ist uns eine Ehre, mit dem USAMRICD zusammenzuarbeiten, um Therapien voranzutreiben, die transformatives Potenzial sowohl für die öffentliche Gesundheit als auch für die nationale Sicherheit haben.“

SMSbiotech wird Informationen zum Fortschritt dieser Zusammenarbeit bekanntgeben, sobald diese verfügbar sind.

Über SMSbiotech

SMSbiotech ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung innovativer Stammzelltherapien für verschiedene Krankheiten konzentriert. Die hauseigene SMSc-Technologieplattform ermöglicht die Zuführung von Stammzellen zu bestimmten Geweben und Organen, wo sie beschädigte Zellen und Gewebe reparieren können.

Für weitere Informationen über SMSbiotech besuchen Sie bitte www.smsbiotech.com.

