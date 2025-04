Neues Schädlingsbekämpfungsmittel im weltweiten Kampf gegen Malaria

BASEL, Switzerland--(BUSINESS WIRE)--Malaria gehört zu den tödlichsten Krankheiten der Welt und breitet sich trotz jahrzehntelanger Bemühungen und einiger Erfolge auf dem Weg zur Ausrottung weiter aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) infizierten sich weltweit 263 Millionen Menschen mit Malaria, und allein im Jahr 2023 starben beinahe 600 000 Menschen an der Krankheit – 75 % davon Kinder unter fünf Jahren. 94% der Erkrankten leben in Afrika, wo Malaria ganze Gemeinden zerstören und die wirtschaftliche Entwicklung massiv beeinträchtigen kann.

Die wirksame Bekämpfung von Stechmücken ist nach wie vor eine Schlüsselstrategie zur Eindämmung der Krankheitsübertragung. Die fortschreitende Insektizidresistenz infizierter Mücken verdeutlicht jedoch die Herausforderungen bei der Entwicklung neuer Lösungen.

Syngenta, ein weltweit führendes Unternehmen für landwirtschaftliche Innovationen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Insektizid der nächsten Generation, Sovrenta®, die Präqualifikation der WHO erhalten hat. Damit ist der Weg frei für den sofortigen Einsatz in Malaria-betroffenen Ländern. Syngenta engagiert sich seit Jahrzehnten im Kampf gegen Malaria und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen arbeitet eng mit Partnern in Subsahara-Afrika zusammen. Bereits heute tragen Syngenta-Produkte wie Actellic® dazu bei, über 100 Millionen Malariafälle in mehr als 30 Ländern zu verhindern.

Sovrenta® enthält einen neuen Wirkstoff, der auf das Nervensystem der Mücke wirkt, indem er die Signale blockiert, die zur Muskelentspannung führen. Dies führt zur Lähmung und schliesslich zum Tod der Mücke. Dank seiner lang anhaltenden Wirksamkeit ist nur eine Anwendung pro Saison notwendig – ein wesentlicher Vorteil zur Reduzierung der Kosten in Malaria-Präventionsprogrammen.

Das Produkt basiert auf der modernen PLINAZOLIN®-Technologie von Syngenta, die sich durch einen neuartigen Wirkmechanismus auszeichnet. Damit ermöglicht Sovrenta® eine effektive Bekämpfung von Stechmücken – auch in Regionen, in denen die Insektenpopulation bereits Resistenzen gegen ältere Insektizide entwickelt hat. Der rotierende Einsatz von Sovrenta® mit anderen Produkten kann ausserdem dazu beitragen, die Wirksamkeit wichtiger Vektorkontrolllösungen langfristig zu erhalten.

Andy Bywater, Global Head of Marketing for Vector Control bei Syngenta Crop Protection: «Die Präqualifikation ist ein wichtiger Meilenstein im Bestreben von Syngenta, ihre fortschrittlichsten Innovationen in Malaria-endemische Länder zu bringen und die Gesundheit und Sicherheit von Millionen von Menschen zu verbessern, die immer noch gefährdet sind.»

«Sovrenta® ist eine wichtige Ergänzung unseres Portfolios zur Vektorkontrolle, da es neue Strategien für ein effektives Resistenzmanagement ermöglicht – besonders in Regionen, in denen Mücken bereits gegen Pyrethroid-basierte, konventionelle Insektizide resistent sind. Sovrenta® ist das einzige anerkannte Insektizid, das einen ganzjährigen Schutz bietet und Malaria-Bekämpfungsprogrammen ein wirkungsvolles Instrument an die Hand gibt, um Gemeinschaften zu schützen. Wir werden eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Sovrenta® nachhaltig und wirksam eingesetzt wird.»

Das Vector Control Product Pre-Qualification (VCPP)-Verfahren der WHO ist ein strenger Prüfprozess, der die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität von Produkten zur Bekämpfung vektorübertragener Krankheiten bewertet. Die Liste präqualifizierter Vektorkontrollprodukte dient internationalen Beschaffungsorganisationen und Regierungen als Grundlage für die Grossbeschaffung dieser Produkte zur Verteilung in ressourcenarmen Ländern.

