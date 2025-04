SMSbiotech establece un Acuerdo de investigación y desarrollo cooperativo con el U.S. Army Medical Research Institute of Chemical Defense

SAN MARCOS, California--(BUSINESS WIRE)--SMSbiotech, Inc. tiene el placer de anunciar la firma de un Acuerdo de investigación y desarrollo cooperativo (CRADA) con el U.S. Army Medical Research Institute of Chemical Defense (USAMRICD). Este es el primer acuerdo CRADA de SMSbiotech, y supone un logro significativo en el empeño de la empresa por hacer frente a los desafíos médicos militares y civiles fundamentales que existen desde hace más de un siglo.

En virtud de este acuerdo, SMSbiotech y USAMRICD llevarán a cabo una investigación conjunta centrada en la evaluación de la eficacia de las células madre móviles pequeñas para mitigar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica provocada por el gas mostaza de azufre. El gas mostaza de azufre, un agente químico empleado en la guerra, causa daños respiratorios graves y duraderos, lo que destaca la urgente necesidad de disponer de remedios eficaces.

«Este CRADA supone una oportunidad clave para aprovechar nuestra tecnología de células madre móviles pequeñas en el tratamiento de las complicaciones pulmonares graves causadas por la exposición a sustancias químicas», afirmó el Dr. Abdulkader Rahmo, presidente de SMSbiotech. «Nos complace colaborar con USAMRICD para avanzar en terapias que tienen la posibilidad de transformar tanto la salud pública como la seguridad nacional».

SMSbiotech proporcionará información actualizada sobre el avance de esta colaboración a medida que esté disponible.

Acerca de SMSbiotech

SMSbiotech es una empresa biotecnológica en fase clínica especializada en el desarrollo de terapias innovadoras con células madre para distintas enfermedades. La plataforma tecnológica SMSc, propiedad de la empresa, permite aportar células madre a tejidos y órganos específicos, donde pueden reparar células y tejidos dañados.

Para obtener más información sobre SMSbiotech, visite www.smsbiotech.com.

