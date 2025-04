CapIntel et Richardson Wealth collaborent pour améliorer le soutien aux conseillers

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--CapIntel Inc., un fournisseur de premier plan de solutions technologiques financières, et Richardson Wealth Limited (Richardson Wealth), une filiale en propriété exclusive de RF Capital Group Inc. (TSX : RCG) et l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, annoncent avoir conclu un partenariat stratégique qui permettra aux équipes de conseillers de Richardson Wealth d'avoir accès à des outils qui rehausseront leur marque et l'expérience de leurs clients, actuels et potentiels.

La plateforme de CapIntel produit des propositions dynamiques et personnalisées pour les clients, permettant aux conseillers de communiquer leur valeur et leur philosophie de placement avec une présentation élégante. Cet outil offre une solution clé en main à une tâche souvent longue et difficile, mais d'une importance cruciale, pour les équipes de conseillers.

« Lorsque nous éliminons les obstacles à la productivité pour les conseillers, ils retrouvent du temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus, c’est-à-dire favoriser des relations plus solides avec les clients, ce qui leur permet de développer leurs pratiques », a déclaré James Rockwood, fondateur et chef de la direction de CapIntel.

Sarah Widmeyer, première vice-présidente, responsable des stratégies de gestion de patrimoine, Richardson Wealth ajoute : « Ce partenariat stratégique est la preuve de notre engagement à renforcer le soutien aux conseillers. Chez Richardson Wealth, nous avons deux priorités immédiates : rendre l’exploitation d’une pratique aussi facile que possible et aider les conseillers à développer des activités encore plus solides. La plateforme de CapIntel s’aligne sur ces objectifs. »

En tant que fournisseur de technologies de gestion de patrimoine, CapIntel sera intégré à la plateforme de bureau Advisor de Richardson Wealth pour aider à créer une solution de gestion de la pratique innovante à long terme.

À propos de CapIntel

CapIntel est une entreprise de technologie financière interentreprises, au service d’institutions financières partout en Amérique du Nord. Ses applications Web intuitives améliorent l’expérience globale des professionnels de la gestion du patrimoine et des investisseurs. Sa mission est de promouvoir le secteur de la gestion de patrimoine pour améliorer l’expérience client, ce qui signifie en grande partie accroître le patrimoine au moyen de placements tout en favorisant des conversations constructives entre les conseillers et leurs clients. Sa plateforme aide les conseillers financiers à fournir à leurs clients des renseignements clairs, axés sur les données et personnalisés, afin que ces derniers puissent acquérir une meilleure compréhension de leurs placements et bénéficier d’une tranquillité d’esprit quant à leur avenir. Avec sa plateforme, désormais utilisée par plus de 20 000 conseillers et grossistes en Amérique du Nord, CapIntel transforme l’expérience conseiller-client.

Consultez le site www.capintel.com pour en savoir plus et restez au courant sur LinkedIn.

À propos de RF Capital Group Inc.

RF Capital Group Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG) axée sur la gestion de patrimoine. Exerçant ses activités sous la marque Patrimoine Richardson, l’entreprise est l’une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine du Canada, avec 39,2 milliards de dollars d’actifs sous administration (au 31 mars 2025) et 22 bureaux à travers le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la fourniture de conseils stratégiques en gestion de patrimoine et de solutions de placement innovantes personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés ou très fortunés. La Société s’est engagée à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification – déterminée chaque année – du Centre d’excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes gérés séparément et de gestion de portefeuille. Pour la septième année consécutive, Richardson Wealth a été reconnue comme un « endroit formidable où travailler » par Great Place to Work®, une autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail.

Pour en savoir plus sur l’entreprise, veuillez consulter les sites www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com pour lire notre rapport annuel 2024 et notre toute dernière brochure de recrutement.