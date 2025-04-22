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AIT Worldwide Logistics收购总部位于迈阿密的货运代理公司GSDMIA, Inc.

该战略交易加强了亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国之间的贸易通道支持

original 收购GSDMIA资产的协议增强了AIT在化妆品、工业和科技领域的专业服务能力。

收购GSDMIA资产的协议增强了AIT在化妆品、工业和科技领域的专业服务能力。

伊利诺伊州艾塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球供应链解决方案领导者AIT Worldwide Logistics已敲定一项协议，将收购总部位于迈阿密的国际货运代理公司GSDMIA, Inc. (“GSDMIA”)的资产。

负责此次收购流程的AIT首席开发官Ray Fennelly表示，GSDMIA在航运和海运方面拥有深厚的国际经验。其团队在美国、亚洲、欧洲和拉丁美洲之间运输各种各样的商品，包括化妆品行业的包装材料和成品、商用暖通空调设备以及加密货币数据服务器。

Fennelly补充道：“GSDMIA是一个极具活力的团队，与AIT一样专注于提供世界级的客户体验。我很高兴欢迎这个团队加入我们的网络，并期待与之携手合作，扩大AIT在全球的影响力和服务声誉。”

GSDMIA的联合创始人Wenzel Lewinsky和Joao Rios此前曾作为独立承包商与另一家大型货运代理公司合作，他们为AIT带来了在全球供应链领域合计近60年的经验。Lewinsky和Rios已将他们的业务与AIT在迈阿密现有的办事处合并，分别担任销售经理和站点经理的新职务。

Lewinsky表示：“AIT不仅与我们的业务高度契合，更重要的是，也完美契合了客户的需求。我们期待充分利用AIT广泛的全球网络，提供更高效、更高质量的解决方案。”

Rios补充道：“AIT的采购规模优势、与承运商的关系以及先进的货运技术，将使我们能够把我们赖以成名的定制化增值服务提升到更高的水平。”

此次收购的条款没有披露。

关于 AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家全球货运代理公司，致力于通过扩大进入世界各地市场的机会，帮助各大公司实现发展，让它们能够在这些市场销售和/或采购原材料、零部件和成品。超过45年来，这家总部位于芝加哥的供应链解决方案领导者一直依靠咨询式方法建立全球网络，并在几乎所有行业均建立了值得信赖的合作伙伴关系，其中包括航空航天、能源、高科技、家居配送、生命科学、海事等等。在可扩展、用户友好的技术支持下，AIT灵活的商业模式可通过海运、空运、公路和铁路运输定制端到端交付服务，保证准时且符合预算。AIT在亚洲、欧洲、中东和北美的全球150多个地点配备有专业团队，其全方位服务选项还包括清关、仓库管理和“白手套”服务。如需了解更多信息，请访问www.aitworldwide.com

我们的使命

AIT积极寻找机会，以卓越的全球物流解决方案赢得客户的信任，同时以饱满的热情对待我们的同事、合作伙伴和社区。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒体联系人：

Matt Sanders
传播总监
+1 (630) 766-8300
msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.
全球总部
2 Pierce Place, Suite 2100
Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)
www.aitworldwide.com

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