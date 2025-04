Le Groupe TF1 noue un partenariat technologique avec Dawex pour accélérer le partage de données internes et le développement de nouveaux services

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Le Groupe TF1 choisit la technologie Dawex, leader des solutions d’échange de données, pour créer le Hub TF1, afin d’améliorer l’accès aux données en interne et renforcer sa capacité de services auprès de ses partenaires. Grâce à la solution Dawex Data Exchange, le Groupe TF1 expose en toute sécurité à ses collaborateurs l’ensemble de son patrimoine de données, en facilite l’accessibilité, et favorise ainsi le partage de données internes et le développement de nouveaux services. Par ailleurs, le Groupe pourra échanger avec ses partenaires, en toute confiance, de manière automatisée et sécurisée, des données et des services qui leurs sont dédiés tels que les rapports d’activités, les données d’usage, et les tendances de consommation.

Avec le Hub TF1, le média leader européen accélère le développement de cas d’usages data pour enrichir son offre de services internes grâce à plus de données premium. Ainsi, la communauté data de TF1 pourra découvrir, structurer et échanger des données et des services en toute sécurité, en toute confiance, tout en gardant le contrôle sur la visibilité, les droits d’accès et les conditions d'utilisation des data products. Engagé dans une approche 100% data-driven, le Groupe TF1 s’appuie ainsi sur l’échange de données pour valoriser le potentiel et la richesse de ses data.

« Le Hub TF1 est au cœur de la stratégie d’accélération digitale du Groupe et soutient notre approche 100% data-driven. La technologie d’échange de données de Dawex nous permet d’exploiter l’ensemble des données générées au sein du Groupe et de les rendre accessibles de manière sécurisée et fluide. Cela nous permet d’offrir des services personnalisés et optimisés, tant en interne qu’auprès de nos partenaires », déclare François-Xavier Pierrel, Group Chief Data & Adtech Officer du Groupe TF1.

« Dawex se réjouit d’apporter son expertise et sa technologie d’échange de données au Groupe TF1, pour créer le Hub TF1 et ainsi favoriser l’accès aux données en interne pour développer de nouveaux services. Le secteur des médias est piloté par la data et les contenus afin d’offrir des expériences optimales », précise Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex. « La circulation et l’échange de données deviennent essentiels à la compétitivité des organisations. En mettant en œuvre sa stratégie de Data Exchange, le Groupe TF1 crée un cercle vertueux de la data au sein du groupe et offre autant d’opportunités à ses partenaires d’accéder à des données et services premium ».

A propos de Dawex

Dawex est le leader technologique des solutions d’échange de données pour partager et distribuer des data products, en toute confiance, selon les exigences de sécurité, de traçabilité et de conformité aux réglementations sur les données. Avec la technologie Dawex Data Exchange, les organisations créent des écosystèmes de données et des data spaces tels que des Corporate Data Hubs, des Industry Data Exchanges et des Data Marketplaces qui supportent tous les cas d’usage et adressent les enjeux économiques, environnementaux et d’IA. A l’invitation des Nations Unies, Dawex rejoint le groupe d’experts Data du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Reconnue Technology Pioneer par le Forum Économique Mondial, Dawex est également à l’initiative d’un programme international de standardisation Trusted Data Transaction. Créée en 2015, Dawex est une entreprise française qui étend ses activités commerciales en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen Orient.

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l’édition et la distribution de contenus en France et en Europe. Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles : Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaïa TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), sa plateforme de streaming gratuite pour le divertissement familial et l’information TF1+, sa plateforme à la demande dédiée à la jeunesse TFOU MAX et la régie TF1 PUB. Il constitue un écosystème unique, capable de répondre aux envies de tous les publics, et aux besoins de tous les annonceurs. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles. Le pôle Production, avec Studio TF1, regroupe plus de 50 sociétés et labels créatifs en France et à l’international. Il crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce à un savoir-faire unique, à la diversité de ses marques et de ses talents. Présent dans 11 pays, le Groupe TF1 compte 2 882 collaborateurs au 31.12.2023. En 2023, il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 297 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).