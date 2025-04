AMTDグループ、世界初の「L’OFFICIEL COFFEE」をオープン

パリ、ニューヨーク、シンガポール--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- AMTDグループ(以下「AMTD」または「グループ」)は、傘下のAMTD Digitalの一部門であるThe Generation Essentials Group(「TGE」)と共同で、L’OFFICIELが世界初の「L’OFFICIEL COFFEE」を2025年4月15日に東京・表参道にオープンしたことを発表しました。L’OFFICIELは、100年以上にわたりファッション、アート、カルチャーに影響を与え続けているグローバルファッションメディアです。 L’OFFICIEL COFFEEのローンチパーティーには多くの著名人が来場し、盛況のうちに開催されました。グローバルセレブリティであり、音楽、ファッション、クリエイティブ・アントレプレナーシップの分野で活躍するジャクソン・ワン氏も来場し、場を盛り上げました。InstagramおよびWeiboでそれぞれ3,000万人以上のフォロワーを持つ彼は、イベントに参加するだけでなく、L’OFFICIEL COFFEE周辺に集まった多くのファンと交流し、活気ある雰囲気を一層高めました。当日はジャクソン自らL’OFFICIEL COFFEEの飲み物や商品をファンに振る舞い、そのクオリティーを直接体験できる機会となりました。 コーヒーを通じてL’OFFICIELの美学を表現する、3階建てのコンセプトスペース 東京・表参道の3階建ての建物は、著名な建築家・芦沢啓治氏による設計で、L’OFFICIELの洗練された美学を、ミニマルな洗練と上質な素材感を融合させることで表現しています。 ファッション感覚とカジュアルラグジュアリーが共存する、L’OFFICIEL COFFEEの特別なメニュー 世界各地から厳選されたスペシャルティコーヒーに加え、ビジュアルも味わいも際立つスイーツや、トリュフやキャビアを使用した高級なアイテムなど、多様なメニューをご提供しています。感性と美意識を刺激する、新たなカフェ体験をお楽しみいただけます。 ファッションとカルチャーが交わる新しいライフスタイルの場として、L’OFFICIEL COFFEEは、表参道からその特別な世界観を発信し、今後はグローバルへと展開していきます。 L’OFFICIEL COFFEE概要 ・店名:L’OFFICIEL COFFEE ・よみ:ロフィシェル コーヒー ・開業:2025年4月15日(火)9:00〜 ・住所:東京都港区北青山3-8-5 ・時間:9:00〜20:00 ※変更の可能性あり ・席数:43席 ・HP:https://www.lofficielcoffee.com ・Instagram:https://www.instagram.com/lofficielcoffee L’OFFICIELについて L’OFFICIEL(www.lofficiel.com)は、1921年にフランス・パリで創刊された、100年以上の歴史を持つ世界的なファッションメディアです。現在は30カ国以上で展開されており、フランス流スタイルの国際的な指標として、ファッション、美容、ライフスタイル、現代社会における先駆的存在です。 L’OFFICIEL JAPANについて L’OFFICIELの日本法人である「L’OFFICIEL JAPAN」は、2024年9月に発足し、日本市場への本格的な展開が始まりました。L’OFFICIELは、グローバルコングロマリットであるAMTDグループのメディア部門傘下にあります。 L’OFFICIEL COFFEEについて L’OFFICIEL COFFEEは、L’OFFICIELの美学と歴史を体現し、厳選されたスペシャルティコーヒー、美しくデザインされたスイーツ、洗練されたメニューを提供することで、カジュアルかつ上質なラグジュアリー体験をお届けします。日本でのローンチを皮切りに、今後AMTDグループによって世界の主要市場へと段階的に展開されていく予定です。 AMTDグループについて メディア・エンターテイメント、教育・トレーニング、プレミアムアセットおよびホスピタリティ分野を中心に事業を展開しているコングロマリットです 。 AMTD IDEA Groupについて AMTD IDEA Group(NYSE: AMTD、SGX: HKB)は、企業と投資家を世界の市場へとつなぐ、総合的なサービスとデジタルソリューションを提供する企業グループです。ライフサイクル全体にわたって多様なニーズに対応するワンストップ・プラットフォームを構築し、クライアント、パートナー、投資先企業、投資家の間で東西を結ぶ「スーパーコネクター」として機能しています。詳細は www.amtdinc.com またはX(旧Twitter)@AMTDGroupをご参照ください。 AMTD Digital Inc.について AMTD Digital Inc.(NYSE: HKD)は、フランスに本社を置く包括的なデジタルソリューション・プラットフォームです。デジタルメディア、コンテンツ&マーケティングサービス、投資、ホスピタリティ&VIPサービスなどを含む主要ビジネスラインを展開しています。AMTD Digitalからの各種発表は、https://ir.amtdigital.net/investor-news をご覧ください。 セーフハーバー条項 本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に規定される「将来の見通しに関する」記述が含まれている可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述は、「予定する」、 「期待する」、「予想する」、「目標とする」、「将来」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「見積もる」、「可能性がある」 などの用語および類似の表現によって特定することができます。AMTD IDEAグループおよび/またはAMTDデジタルの信念、計画、期待に関する記述を含む歴史的事実ではない記述は、将来の見通しに関する記述に該当します。将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴います。これらのリスクおよびその他のリスクに関する詳細は、AMTD IDEAグループおよび/またはAMTDデジタルのSEC提出書類に記載されています。本プレスリリースに記載されたすべての情報は本プレスリリースの日付時点における情報であり、AMTD IDEAグループおよびAMTDデジタルは、適用法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関するいかなる記述についても更新を行う義務を負いません。

