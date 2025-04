尚乘推出全球首家L'OFFICIEL COFFEE

Share

巴黎&紐約&新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 尚乘集團(AMTD Group Inc.,簡稱「AMTD」或「集團」)與集團子公司、尚乘數科(AMTD Digital)旗下的The Generation Essentials Group共同宣佈,引領時尚、藝術及文化風潮逾百年的全球時尚媒體L'OFFICIEL於2025年4月15日於東京表參道推出世界第一家L'OFFICIEL COFFEE。 L'OFFICIEL COFFEE的開幕儀式盛況空前,獲得眾多名人鼎力支持,更吸引了本地明星踴躍出席。其中最引人注目的是國際巨星王嘉爾(Jackson Wang)——他成功打造了橫跨音樂、時尚與創意商業的多維事業版圖,在Instagram和微博兩大平臺各坐擁超3,000萬粉絲。王嘉爾不僅親臨開幕活動現場,更與L'OFFICIEL COFFEE場館外的熱情粉絲互動,將現場氛圍推向高潮。開幕當日,他還向粉絲分享了L'OFFICIEL COFFEE等多款產品,讓大家零距離體驗L'OFFICIEL COFFEE的卓越品質。 ===== 三層概念空間,藉由咖啡傳遞L'OFFICIEL的美學理念 ===== L’OFFICIEL COFFEE坐落於表參道一棟設計感十足的三層獨棟建築內,由知名建築師Keiji Ashizawa親自操刀設計。空間完美呈現了《L'OFFICIEL》一貫的精緻美學——以簡約高級的基調,融合豐富多元的材質肌理。 ===== L’OFFICIEL COFFEE精心定制菜單,時尚格調與休閒奢華兼而有之 ===== L’OFFICIEL COFFEE供應來自世界各地的多種特調精品咖啡。除了造型驚豔、風味獨特的甜點外,還搭配包括松露料理和魚子醬等高品質輕食,為客人獻上融入美學感受的全新咖啡體驗。 作為融合時尚與文化的全新生活方式空間,L'OFFICIEL COFFEE將從東京表參道啟程,為顧客帶來獨特體驗,並計畫逐步拓展至全球市場。 L'OFFICIEL COFFEE簡介 名稱:L'OFFICIEL COFFEE

讀音:ロフィシェル コーヒー

開幕日:2025年4月15日(星期二)上午9:00開幕

地址:東京都港區北青山3丁目8-5號

營業時間:上午9:00至晚間8:00(可能有所變動)

座位數:43席

網址:https://www.lofficielcoffee.com

Instagram:https://www.instagram.com/lofficielcoffee 關於 L’OFFICIEL L'OFFICIEL(官網:www.lofficiel.com)是一家擁有百年歷史的全球領先媒體集團,於1921年成立於巴黎。L’Officiel業務遍佈全球30多個國家,是國際公認的頂級時尚奢侈品媒體品牌,引領時尚、美妝、生活方式和當代社會的遞嬗轉變,堪稱法式風格的國際標杆。 關於L'OFFICIEL JAPAN 作為 L’Officiel旗下子公司,L'OFFICIEL JAPAN成立於2024年9月,標誌著L’Officiel全面進軍日本市場的第一步。L'OFFICIEL隸屬於全球綜合性企業集團——尚乘集團(AMTD Group)的媒體板塊。 關於L'OFFICIEL COFFEE L'OFFICIEL COFFEE完美承襲了L'OFFICIEL的美學精髓與品牌歷史底蘊,供應嚴選特調咖啡、搭配匠心設計的精緻甜點與精心打造的輕食餐單,為顧客帶來“隨性而不失奢華”的獨特體驗。尚乘集團今年以日本為首站,將逐步在全球主要市場佈局L'OFFICIEL COFFEE品牌。 關於尚乘集團(AMTD Group) 尚乘集團是一家綜合企業集團,核心業務涵蓋媒體文化、教育、地產投資與管理。 關於尚乘國際(AMTD IDEA Group) 尚乘國際(紐交所:AMTD;新交所:HKB)是一家多元化機構和數字解決方案集團,致力於為企業和投資者搭建與全球市場之間的橋樑。其綜合一站式的業務和數字解決方案平臺可滿足不同客戶在生命週期各個階段多樣化且互聯的業務需求、數字化需求。尚乘國際擁有得天獨厚的優勢,在客戶、商業夥伴、被投資公司和投資人之間積極扮演超級聯絡人的角色,連接東西方。如欲瞭解更多資訊,請訪問 www.amtdinc.com,或在X(之前稱為「Twitter」)上關注我們:@AMTDGroup。 關於尚乘數科(AMTD Digital Inc.) 尚乘數科(纽交所:HKD)是總部位於法國的綜合性數字解決方案平臺。其一站式數字解決方案平臺覆蓋四大業務板塊,包括數字媒體、內容&營銷、投資,以及酒店與VIP服務。如欲查看尚乘數科的公告,請訪問 https://ir.amtdigital.net/investor-news 。 安全港聲明 本新聞稿包含的某些陳述可能構成《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款所定義的「前瞻性」陳述。這些前瞻性陳述可以透過「將」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等術語以及類似表述來辨識。非歷史事實的陳述,包括有關AMTD IDEA Group和/或AMTD Digital的信念、計畫和預期的陳述,均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。有關這些及其他風險的更多資訊包含在AMTD IDEA Group和/或AMTD Digital遞交給美國證券交易委員會的文件中。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發表之日,除非適用法律要求,否則AMTD IDEA Group和AMTD Digital概不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

AMTD Digital Inc. NYSE:HKD Release Versions EnglishChinese TraditionalJapanese

More News From AMTD Digital Inc.

Get RSS Feed

AMTD再推新片《獵金遊戲》 巴黎、紐約和新加坡--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- 尚乘集團(AMTD Group Inc.,簡稱「AMTD」或「集團」)與集團子公司、尚乘數科(AMTD Digital)旗下的World Media and Entertainment Universal Inc.(簡稱「WME」)共同宣佈,繼《破·地獄》大獲成功後,AMTD的另一部新片《獵金遊戲》定於5月1日在中國公映。 該片由邱禮濤導演,劉德華、歐豪領銜主演,倪妮特別演出。片中劉德華飾演金融大師,堪稱業界最強預言家,而歐豪則飾演劉德華的徒弟。 AMTD與寰宇娛樂有限公司、天津貓眼微影文化傳媒有限公司和廣州市英明文化傳播有限公司共同擔任該片的出品公司,尚乘國際和尚乘數科的創始人蔡志堅博士同時擔任該片的出品人和監製。 這是AMTD第四次作為電影出品公司與國際巨星劉德華先生合作。此前的合作均大獲成功,《拆彈專家2》、《莫斯科行動》和《金手指》分別收穫了13.14億、6.64億和5.74億元人民幣的票房。 AMTD和WME主席 Feridun Hamdullahpur博士評論道:「我們很高興能與劉德華先生及一眾才...

AMTD屢獲殊榮的電影《破·地獄》將推出加長版 巴黎、紐約和新加坡--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- AMTD Group Inc.(簡稱「AMTD」或「集團」)與集團子公司、AMTD Digital旗下的World Media and Entertainment Universal Inc.(簡稱「WME」)共同宣布,AMTD最新電影《破·地獄:加長版》(簡稱「該電影」)正式定於4月4日公映。 《破·地獄》加長版將新增15分鐘的内容,其中包括知名演員岑珈其和穀德昭的戲份,同時還將增加周家怡與黃子華之間的對手戲,新增情節將主要圍繞黃子華飾演的魏道生的原生家庭問題展開,豐富了電影的故事內容。 自2024年11月首映以來,《破·地獄》持續廣受讚譽。截至本公告發表之日,該電影已取得5070萬美元的全球票房,成為香港電影史上票房最高的華語電影。 《破·地獄》還以明顯優勢領跑多個國際電影節,其中包括: 1. 第43屆香港電影金像獎 — 18項提名 最佳電影 —《破·地獄》 最佳導演 — 陳茂賢 最佳男主角 — 許冠文 最佳女主角 — 衛詩雅 最佳男配角 — 朱栢康 最佳男配角 — 秦沛 最佳女配角 — 梁雍婷 最佳女配...