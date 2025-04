AIT Worldwide Logistics übernimmt den in Miami ansässigen Spediteur GSDMIA, Inc.

ITASCA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--Der weltweit führende Anbieter von Lieferkettenlösungen, AIT Worldwide Logistics, hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Vermögenswerte von GSDMIA, Inc. („GSDMIA“), einem internationalen Spediteur mit Sitz in Miami, abgeschlossen.

Laut Ray Fennelly, Chief Development Officer von AIT, der den Übernahmeprozess leitete, verfügt GSDMIA über umfassende internationale Erfahrung im Luft- und Seetransport. Das Team transportiert eine Vielzahl von Gütern zwischen den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und Lateinamerika, darunter Verpackungen und Fertigwaren für die Kosmetikindustrie, gewerbliche HLK-Anlagen und Daten-Server für Kryptowährungen.

„GSDMIA ist eine äußerst dynamische Gruppe, die sich ebenso wie AIT darauf konzentriert, ein Kundenerlebnis von Weltklasse zu bieten“, fügte Fennelly hinzu. „Ich freue mich sehr, das Team in unserem Netzwerk willkommen zu heißen, und freue mich auf die Zusammenarbeit, um die Reichweite und den guten Ruf von AIT weltweit weiter auszubauen.“

Nachdem sie zuvor als unabhängige Auftragnehmer für ein anderes großes Speditionsunternehmen tätig waren, kommen die Mitbegründer von GSDMIA, Wenzel Lewinsky und Joao Rios, mit insgesamt fast 60 Jahren Erfahrung in der globalen Lieferkette zu AIT. Lewinsky und Rios haben ihr Unternehmen mit dem bestehenden AIT-Büro in Miami zusammengelegt und übernehmen dort neue Funktionen als Vertriebsleiter bzw. Stationsleiter.

„AIT passt hervorragend zu uns, nicht nur für unseren Betrieb, sondern vor allem auch für unsere Kunden“, erklärte Lewinsky. „Wir freuen uns darauf, das umfangreiche globale Netzwerk von AIT zu nutzen und noch effizientere, hochwertige Lösungen anzubieten.“

„Dank der Kaufkraft, den Beziehungen zu Transportunternehmen und der fortschrittlichen Versandtechnologie von AIT können wir unsere maßgeschneiderten, wertschöpfenden Dienstleistungen, für die wir bekannt sind, auf ein noch höheres Niveau heben“, fügte Rios hinzu.

Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 45 Jahren setzt der in Chicago ansässige Marktführer für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften in nahezu allen Branchen aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Energie, Hightech, Hauszustellung, Biowissenschaften, Schifffahrt und viele mehr. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT die individuelle Anpassung von End-to-End-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Straßen- und Schienenweg – termingerecht und budgetgerecht. Mit kompetenten Mitarbeitern an über 150 Standorten weltweit in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika umfasst das Full-Service-Angebot von AIT auch Zollabfertigung, Lagerverwaltung und White-Glove-Services. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

