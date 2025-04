AIT Worldwide Logistics acquiert GSDMIA, Inc., un transitaire basé à Miami

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--AIT Worldwide Logistics, leader mondial des solutions de chaîne d’approvisionnement, a conclu un accord pour l’achat des actifs de GSDMIA, Inc. (« GSDMIA »), un transitaire international basé à Miami.

Selon Ray Fennelly, directeur du développement d’AIT, qui a guidé le processus d’acquisition, GSDMIA possède une grande expérience internationale en matière de transport aérien et maritime. L’équipe expédie une gamme variée de marchandises entre les États-Unis, l’Asie, l’Europe et l’Amérique latine, notamment des emballages et des produits finis pour l’industrie cosmétique, des équipements commerciaux de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que des serveurs de données de cryptomonnaies.

« GSDMIA est un groupe extrêmement dynamique qui partage l’objectif d’AIT d’offrir une expérience client de classe mondiale », ajoute M. Fennelly. « Je suis ravi d’accueillir l’équipe au sein de notre réseau et suis impatient de travailler ensemble pour accroître la portée et la réputation des services d’AIT à travers le monde. »

Les cofondateurs de GSDMIA, Wenzel Lewinsky et Joao Rios, qui travaillaient auparavant en tant qu’entrepreneurs indépendants pour un autre grand transitaire, arrivent chez AIT avec près de 60 ans d’expérience combinée dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement mondiale. M. Lewinsky et M. Rios ont fusionné leur entreprise avec le bureau existant d’AIT à Miami, assumant respectivement les fonctions de directeur des ventes et de directeur de station.

« AIT est une solution idéale, non seulement pour nos activités, mais surtout pour nos clients », déclare M. Lewinsky. « Nous avons hâte de tirer parti du vaste réseau mondial d’AIT et de fournir des solutions encore plus efficaces et de haute qualité. »

« L’ampleur du pouvoir d’achat d’AIT, ses relations avec les transporteurs et sa technologie d’expédition avancée nous permettront de porter à un niveau encore plus élevé les services personnalisés et à valeur ajoutée pour lesquels nous sommes connus », ajoute M. Rios.

Les conditions de l’acquisition n’ont pas été divulguées.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un transitaire mondial qui aide les entreprises à se développer en élargissant l’accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et/ou se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 45 ans, ce leader des solutions de chaîne d’approvisionnement basé à Chicago s’appuie sur une approche consultative afin de construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, y compris l’aérospatiale, l’énergie, la haute technologie, la livraison à domicile, les sciences de la vie, la marine et bien d’autres. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d’AIT personnalise les livraisons de bout en bout par voie maritime, aérienne, terrestre et ferroviaire, dans le respect des délais et du budget. Avec des coéquipiers experts répartis sur plus de 150 sites dans le monde en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, les options de service complet d’AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d’entrepôt et des services haut de gamme. En savoir plus sur www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous sommes activement à la recherche d'occasions permettant de gagner la confiance de nos clients en fournissant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles, tout en reconnaissant profondément la valeur de nos collègues, de nos partenaires et de nos communautés.

