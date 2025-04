AIT Worldwide Logistics adquire empresa de expedição GSDMIA, Inc., com sede em Miami.

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--A AIT Worldwide Logistics, líder mundial em soluções para cadeias de fornecimento, finalizou um contrato para comprar os ativos da GSDMIA, Inc. (“GSDMIA”), uma empresa internacional de expedição de cargas com sede em Miami.

Segundo Ray Fennelly, Diretor de Desenvolvimento da AIT, que conduziu o processo de aquisição, a GSDMIA conta com uma ampla experiência internacional em transporte aéreo e marítimo. A equipe transporta uma gama diversificada de commodities entre os EUA, Ásia, Europa e América Latina, incluindo embalagens e produtos acabados para o setor de cosméticos, equipamentos comerciais de HVAC e servidores de dados de criptomoedas.

"A GSDMIA é um grupo extremamente dinâmico que compartilha o foco da AIT em oferecer uma experiência de classe mundial ao cliente", acrescentou Fennelly. "Estou muito feliz em dar as boas vindas à equipe em nossa rede e na expectativa de trabalharmos juntos para expandir o alcance e a reputação dos serviços da AIT ao redor do mundo."

Após atuarem como contratistas independentes em outra grande empresa de expedição, os cofundadores da GSDMIA, Wenzel Lewinsky e João Rios, chegam à AIT com quase 60 anos de experiência combinada em cadeias de fornecimento a nível mundial. Lewinsky e Rios uniram seus negócios ao escritório da AIT em Miami, ao assumir novas funções como diretor de vendas e diretor de estação, respectivamente.

"A AIT é uma excelente opção, não apenas para nossa operação, mas, sobretudo, para nossos clientes", disse Lewinsky. “Estamos ansiosos para aproveitar a ampla rede internacional da AIT e oferecer soluções ainda mais eficientes e de alta qualidade."

"A escala de poder de compra, os relacionamentos com transportadoras e a tecnologia avançada de remessa da AIT irão nos permitir levar os serviços personalizados e com valor agregado pelos quais somos conhecidos a um patamar ainda mais elevado", acrescentou Rios.

Os termos da aquisição não foram divulgados.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma empresa internacional de expedição de cargas que auxilia empresas a crescer, ao expandir o acesso a mercados ao redor do mundo, onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Há mais de 45 anos, a líder em soluções para cadeias de fornecimento, com sede em Chicago, conta com um enfoque consultivo para criar uma rede mundial e parcerias confiáveis ​​em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, energia, alta tecnologia, entrega em domicílio, ciências biológicas, marítimo e muito mais. Com o suporte de uma tecnologia escalável e de fácil uso, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas de ponta a ponta por via marítima, aérea, rodoviária e ferroviária, dentro do prazo e do orçamento. Com equipes especializadas em mais de 150 locais na Ásia, Europa, Oriente Médio e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gestão de armazéns e serviços de alto nível. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

