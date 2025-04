SMSbiotech conclut un accord de coopération en recherche et développement avec l’Institut de recherche médicale sur la défense chimique de l’armée américaine

SAN MARCOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--La société SMSbiotech Inc. a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord de coopération en recherche et développement (CRADA) avec l’Institut de recherche médicale sur la défense chimique de l’armée américaine (USAMRICD). Premier accord CRADA conclu par SMSbiotech, il représente une étape importante dans les efforts déployés par l’entreprise pour relever les défis médicaux critiques tant militaires que civils qui se posent depuis plus d’un siècle.

Dans le cadre de cet accord, SMSbiotech et l’USAMRICD mèneront des recherches conjointes visant à évaluer l’efficacité des cellules SMS dans l’atténuation des morbidités pulmonaires induites par l’ypérite. L’ypérite, un agent de guerre chimique, provoque des lésions respiratoires graves et durables, ce qui souligne l’urgence de mettre en place des contre-mesures efficaces.

« Ce CRADA représente une opportunité décisive de tirer parti de notre technologie Small Mobile Stem (Petites Cellules Souches Mobiles) pour traiter les complications pulmonaires graves causées par l’exposition aux produits chimiques », a déclaré le Dr Abdulkader Rahmo, président de SMSbiotech. « C’est pour nous un honneur de collaborer avec l’USAMRICD afin de développer des thérapies au potentiel transformateur pour la santé publique et la sécurité nationale. »

SMSbiotech publiera des mises à jour sur les avancées de cette collaboration dès qu’elles seront disponibles.

À propos de SMSbiotech

SMSbiotech est une société de biotechnologie au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes à base de cellules souches pour le traitement de diverses maladies. Sa plateforme technologique exclusive SMSc permet d’administrer des cellules souches à des tissus et organes spécifiques afin qu’elles réparent les cellules et les tissus endommagés.

Pour plus d’informations sur SMSbiotech, visiter le site internet www.smsbiotech.com.

