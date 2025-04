Lone Star Funds annuncia l’acquisto di un hotel da 175 stanze a Yokohama

DALLAS, NEW YORK, LONDRA e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) ha annunciato che un’affiliata di Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. ha completato l’acquisto di un hotel da 175 stanze a Yokohama, in Giappone, da Mapletree Investments Pte Ltd, una società immobiliare con sede a Singapore che gestisce proprietà, capitali e investimenti; JLL ha operato da consulente per tale operazione.

L’hotel, che ha iniziato l’attività nel mese di novembre 2020 nell’ambito di un progetto di ricostruzione per uso misto da 1,8 milioni di piedi quadri guidato da Mitsui Fudosan Co. Ltd., occupa i piani dal 46esimo al 51esimo in una torre condominiale con oltre 1.176 unità residenziali di fascia alta; ha accesso diretto a una fermata della metropolitana ed è situato sul litorale del mercato secondario Minato-Mirai di Yokohama.

Yokohama è la seconda più grande città giapponese con 3,8 milioni di residenti e vanta vari fattori trainanti di una forte domanda – un nuovo quartiere commerciale centrale il cui focus è sulla ricerca e sviluppo e sulla creazione di grandi sedi per esposizioni, conferenze, programmi di viaggi aziendali premio e convegni internazionali, uno stadio per una squadra di baseball professionale, arene per concerti e il più grande quartiere cinese del Giappone con oltre 20 milioni di visitatori all’anno.

Attualmente la struttura è gestita da un operatore di appartamenti con servizi, ma Lone Star prevede di trasformarla in un hotel entro il quarto trimestre del 2025. La superficie media di oltre 560 piedi quadri delle camere è notevolmente maggiore rispetto alla concorrenza e Lone Star intende sfruttare questo vantaggio per riposizionare la struttura come un hotel di marca esclusivo.

“Questo è un buon esempio dell’approccio all’investimento che crea valore aggiunto di cui Lone Star ha una storia comprovata di risultati positivi nella sua attuazione in Giappone”, spiega Jérôme Foulon, Direttore globale proprietà immobiliari globali presso Lone Star.

“Per migliorare ulteriormente la qualità di questo asset di fascia alta, Lone Star ne riprogetterà la proposta di valore ed eseguirà un piano di riposizionamento significativo”, aggiunge Mitsuo Matsunaga, direttore Lone Star in Giappone.

La piattaforma di investimenti Lone Star in Giappone investe attivamente in questo paese da oltre 28 anni. In tale periodo di tempo Lone Star ha impegnato 9,6 miliardi di dollari di capitale netto in vari asset nella regione distribuiti tra quasi 90 investimenti, il che ne ha fatto uno degli investitori più attivi nella regione. Un’altra attività recente include la cessione di Tokyo Beta, una delle più grandi proprietà immobiliari per affitti a Tokyo.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società leader nel settore del private equity che offre consulenza a fondi che investono a livello globale in azioni societarie, crediti, immobili e altre attività finanziarie. Dalla costituzione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale complessivi per circa 95 miliardi di dollari. L'azienda organizza i suoi fondi in tre serie: la serie Opportunity Fund, la serie Commercial Real Estate Fund e la serie U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investe per conto dei suoi soci accomandanti, tra cui investitori istituzionali come fondi pensione e fondi sovrani, nonché fondazioni e dotazioni che sostengono la ricerca medica, l'istruzione superiore e altre cause filantropiche. Per maggiori informazioni sui fondi Lone Star, visitate il sito www.lonestarfunds.com.

