AIT Worldwide Logistics收購總部位於邁阿密的貨運代理公司GSDMIA, Inc.

伊利諾州艾塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球供應鏈解決方案領導者AIT Worldwide Logistics已敲定一項協議，將收購總部位於邁阿密的國際貨運代理公司GSDMIA, Inc. (“GSDMIA”)的資產。

負責此次收購流程的AIT開發長Ray Fennelly表示，GSDMIA在航運和海運方面擁有深厚的國際經驗。其團隊在美國、亞洲、歐洲和拉丁美洲之間運輸各種各樣的商品，包括化妝品產業的包裝材料和成品、商用暖通空調設備以及加密貨幣資料伺服器。

Fennelly補充道：「GSDMIA是一個極具活力的團隊，與AIT一樣專注於提供世界一流的客戶體驗。我很高興歡迎這個團隊加入我們的網路，並期待與之攜手合作，擴大AIT在全球的影響力和服務聲譽。」

GSDMIA的共同創辦人Wenzel Lewinsky和Joao Rios此前曾做為獨立承包商與另一家大型貨運代理公司合作，他們為AIT帶來了在全球供應鏈領域合計近60年的經驗。Lewinsky和Rios已將他們的業務與AIT在邁阿密現有的辦事處合併，分別擔任銷售經理和站務經理的新職務。

Lewinsky表示：「AIT不僅與我們的業務高度契合，更重要的是，也完美契合了客戶的需求。我們期待充分利用AIT廣泛的全球網路，提供更高效、更高品質的解決方案。」

Rios補充道：「AIT的採購規模優勢、與承運商的關係以及先進的貨運技術，將使我們能夠把我們賴以成名的客製化加值服務提升到更高的水準。」

此次收購的條款沒有揭露。

關於 AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家全球貨運代理公司，致力於透過擴大進入世界各地市場的機會，協助各大公司實現發展，讓它們能夠在這些市場銷售和/或採購原物料、零組件和成品。超過45年來，這家總部位於芝加哥的供應鏈解決方案領導者一直仰賴顧問式方法建立全球網路，並在幾乎所有產業均建立了值得信賴的合作夥伴關係，其中包括航空航太、能源、高科技、家居配送、生命科學、海事等等。在可擴充且易於使用的技術支援下，AIT靈活的商業模式可透過海運、空運、公路和鐵路運輸客製化端對端交付服務，保證準時且符合預算。AIT在亞洲、歐洲、中東和北美的全球150多個地點配備有專業團隊，其全方位服務選項還包括清關、倉庫管理和「白手套」服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aitworldwide.com。

我們的使命

在 AIT，我們積極尋求機會，提供卓越的全球物流解決方案以贏得客戶信任，同時極為珍視我們的同事、合作夥伴和社區。

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