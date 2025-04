Presentato il nuovo stadio da 18.500 posti per Venezia, Progettato da Populous

VENEZIA, Italia--(BUSINESS WIRE)--I piani per un nuovo stadio della città, da utilizzarsi per incontri calcistici, di rugby di Serie A e altri eventi come concerti, sono stati presentati al Comune di Venezia.

Maffeis Engineering e Populous, lo studio di progettazione e architettura sportiva leader mondiale nel settore dello sport e dello spettacolo, sono stati incaricati della progettazione e dell'ingegneria dal consorzio di aziende composto da Costruzioni Bordignon, Fincantieri Infrastrutture e Ranzato Impianti, che si è aggiudicato l'appalto del progetto nel marzo 2024.

Il nuovo stadio di Serie A avrà 18.500 posti. Farà parte di un grande piano di costruzioni sportive realizzate a Tessera nel nuovo Bosco dello Sport, un centro multifunzionale di 116 ettari nell'area settentrionale della città, progettato per integrare attività sportive, educative, di vita sociale e di benessere.

La progettazione dello stadio si è ispirata al paesaggio circostante, con linee curve che seguono il masterplan più ampio, interagendo con la vicina arena e il centro sportivo. La linea perimetrale segue inoltre l'impianto organico generale: la sua struttura pulita si colloca idealmente nella Foresta dello Sport come un padiglione in un giardino.

La facciata propone una composizione di elementi verticali che si alzano con regolarità, creando uno sfondo visibile alla sezione superiore della bacino dei posti a sedere. Questo rende la struttura dello stadio leggera e ariosa, consentendo la vista al di sopra del bacino dello stadio.

Il podio a mezzaluna abbraccia lo stadio stesso, diventando parte strategica della struttura, progettato per ospitare le aree di parcheggio e altri servizi.

Il bacino dei posti a sedere si sviluppa in una sezione semi-continua sui lati sud, est e nord. I progettisti specializzati di Populous hanno sagomato il bacino per offrire visuali ottimali durante le partite. La sua configurazione compatta e monumentale assicura ai tifosi un'esperienza eccezionale, potenziandone l'atmosfera.

I posti riservati ai VIP si trovano nell'Ala Ovest, assicurando esperienze uniche e straordinarie. Spazi dedicati sono stati progettai per i tifosi di casa, compresa una galleria coperta che circonda il bacino a 360 gradi, offrendo servizi selezionati e una vista mozzafiato sul panorama circostante.

Nel complesso, un assortimento di punti di ristoro e spazi sociali renderanno l'esperienza ancora più piacevole per tutti gli spettatori. Lo stadio è stato progettato secondo i massimi standard di progettazione inclusiva, consentendo a tutti di utilizzare e apprezzare l'ambiente.

Il nuovo stadio di Venezia sarà in grado di trasformare e ospitare gli incontri di rugby di Serie A ed eventi live come concerti, rendendo la struttura ancora più vibrante e attraente per la comunità locale.

Anche Soil Engineering, Seingim, e Gae Engineering stanno collaborando al progetto dello stadio.

Luigi Brugnaro, Sindaco del Comune di Venezia, ha così commentato:

"Sono davvero orgoglioso ed entusiasta di presentare questo progetto, simbolo di rinascita e un esempio di una città che mira al successo. È arrivato il momento per Venezia di avere una delle arene più moderne e all'avanguardia al mondo.

Questo sarà un progetto importante non solo per la nostra area metropolitana, ma anche per tutto il Paese. La struttura ospiterà incontri di calcio e rugby, oltre a eventi e concerti, e insieme alla nuova Arena porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Con l'intera area del Bosco dello Sport, Venezia avrà finalmente un nuovo epicentro per attività sportive, di vita sociale, inclusione e sostenibilità. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato negli anni per trasformare questo sogno in realtà".

Massimo Maffeis, CEO di Maffeis Engineering ha dichiarato:

“Per noi questo stadio rappresenta i Veneziani per il Veneto. Mentre siamo abituati a lavorare a progetti internazionali, c'è un'emozione e una motivazione in più a lavorare su un progetto che sentiamo più "nostro" di tanti altri. Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto e di questo”.

Silvia Prandelli, Senior Principal e General Manager di Populous Italia:

“Il nuovo Stadio di Venezia darà alla città l'infrastruttura sportiva che merita, con un design unico mirato a potenziare l'esperienza dei tifosi. Populous Italia è orgogliosa di contribuire anche al progetto Bosco dello Sport, un luogo in cui gli spettacoli di qualità e le attività sportive a tutti i livelli avranno un impatto rigenerativo e innovativo sulla regione. Insieme alla sua posizione strategica, questo progetto sarà un catalizzatore per la regione, con la sua potenzialità di attrarre numerosi visitatori italiani e internazionali”.

