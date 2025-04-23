尚乘推出全球首家L'OFFICIEL COFFEE

巴黎&紐約&新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 尚乘集團（AMTD Group Inc.，簡稱「AMTD」或「集團」）與集團子公司、尚乘數科（AMTD Digital）旗下的The Generation Essentials Group共同宣佈，引領時尚、藝術及文化風潮逾百年的全球時尚媒體L'OFFICIEL於2025年4月15日於東京表參道推出世界第一家L'OFFICIEL COFFEE。

L'OFFICIEL COFFEE的開幕儀式盛況空前，獲得眾多名人鼎力支持，更吸引了本地明星踴躍出席。其中最引人注目的是國際巨星王嘉爾（Jackson Wang）——他成功打造了橫跨音樂、時尚與創意商業的多維事業版圖，在Instagram和微博兩大平臺各坐擁超3,000萬粉絲。王嘉爾不僅親臨開幕活動現場，更與L'OFFICIEL COFFEE場館外的熱情粉絲互動，將現場氛圍推向高潮。開幕當日，他還向粉絲分享了L'OFFICIEL COFFEE等多款產品，讓大家零距離體驗L'OFFICIEL COFFEE的卓越品質。

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三層概念空間，藉由咖啡傳遞L'OFFICIEL的美學理念

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L’OFFICIEL COFFEE坐落於表參道一棟設計感十足的三層獨棟建築內，由知名建築師Keiji Ashizawa親自操刀設計。空間完美呈現了《L'OFFICIEL》一貫的精緻美學——以簡約高級的基調，融合豐富多元的材質肌理。

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L’OFFICIEL COFFEE精心定制菜單，時尚格調與休閒奢華兼而有之

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L’OFFICIEL COFFEE供應來自世界各地的多種特調精品咖啡。除了造型驚豔、風味獨特的甜點外，還搭配包括松露料理和魚子醬等高品質輕食，為客人獻上融入美學感受的全新咖啡體驗。

作為融合時尚與文化的全新生活方式空間，L'OFFICIEL COFFEE將從東京表參道啟程，為顧客帶來獨特體驗，並計畫逐步拓展至全球市場。

L'OFFICIEL COFFEE簡介

關於 L’OFFICIEL

L'OFFICIEL（官網：www.lofficiel.com）是一家擁有百年歷史的全球領先媒體集團，於1921年成立於巴黎。L’Officiel業務遍佈全球30多個國家，是國際公認的頂級時尚奢侈品媒體品牌，引領時尚、美妝、生活方式和當代社會的遞嬗轉變，堪稱法式風格的國際標杆。

關於L'OFFICIEL JAPAN

作為 L’Officiel旗下子公司，L'OFFICIEL JAPAN成立於2024年9月，標誌著L’Officiel全面進軍日本市場的第一步。L'OFFICIEL隸屬於全球綜合性企業集團——尚乘集團（AMTD Group）的媒體板塊。

關於L'OFFICIEL COFFEE

L'OFFICIEL COFFEE完美承襲了L'OFFICIEL的美學精髓與品牌歷史底蘊，供應嚴選特調咖啡、搭配匠心設計的精緻甜點與精心打造的輕食餐單，為顧客帶來“隨性而不失奢華”的獨特體驗。尚乘集團今年以日本為首站，將逐步在全球主要市場佈局L'OFFICIEL COFFEE品牌。

關於尚乘集團（AMTD Group）

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體文化、教育、地產投資與管理。

關於尚乘國際（AMTD IDEA Group）

尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，致力於為企業和投資者搭建與全球市場之間的橋樑。其綜合一站式的業務和數字解決方案平臺可滿足不同客戶在生命週期各個階段多樣化且互聯的業務需求、數字化需求。尚乘國際擁有得天獨厚的優勢，在客戶、商業夥伴、被投資公司和投資人之間積極扮演超級聯絡人的角色，連接東西方。如欲瞭解更多資訊，請訪問 www.amtdinc.com，或在X（之前稱為「Twitter」）上關注我們：@AMTDGroup。

關於尚乘數科（AMTD Digital Inc.）

尚乘數科（纽交所：HKD）是總部位於法國的綜合性數字解決方案平臺。其一站式數字解決方案平臺覆蓋四大業務板塊，包括數字媒體、內容&營銷、投資，以及酒店與VIP服務。如欲查看尚乘數科的公告，請訪問 https://ir.amtdigital.net/investor-news 。

安全港聲明

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