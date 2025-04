Moutai, en Chine, fait entrer la culture de la liqueur chinoise dans l'arène planétaire

HAIKOU, Chine--(BUSINESS WIRE)--La première marque chinoise de spiritueux, Moutai, a captivé le public avec une exposition impressionnante mettant en lumière son parcours mondial et la richesse de la culture chinoise des spiritueux lors de la 5e exposition internationale des produits de consommation de Chine (CICPE), ou Hainan Expo 2025, qui a récemment pris fin.

Organisé à Haikou, capitale de la province de Hainan, dans le sud de la Chine, cet événement de cinq jours a accueilli plus de 1 700 entreprises et 4 200 marques de produits de consommation provenant de 71 pays et régions. De la technologie à la joaillerie en passant par la gastronomie et les produits de style de vie chinois, l'exposition a servi de vitrine aux tendances de consommation mondiales.

Sur cette scène internationale, Moutai s'est distingué comme un symbole de l'élégance orientale. Sous le thème « Share Open Opportunities, Co-create a Better Life », la marque a mis en lumière l'importance culturelle du Baijiu, la liqueur traditionnelle chinoise, en tant que pont de connexion et d'expériences partagées.

Cette année, le pavillon de Moutai présentait une couleur unique appelée « Jiangsha Red », un ton de rose tendre qui ajoutait une atmosphère douce et classique. Chaque année, Moutai introduit une couleur traditionnelle chinoise – profondément enracinée dans l'histoire – comme moyen d'exprimer l'esthétique et l'esprit de la culture chinoise dans le monde.

Moutai se définit non seulement par ses techniques de brassage complexes et sa longue tradition, mais aussi par ses valeurs : le respect de la nature, la révérence envers les gens et l'intégrité. La marque adhère à la philosophie de la lenteur, en préservant le savoir-faire artisanal, en honorant le patrimoine et en favorisant les relations humaines.

Pour Moutai, un produit vraiment exceptionnel n'est pas une question de prix, mais de dévouement et de volonté de partager la beauté de la vie avec le monde.

Depuis les rives de la rivière Chishui à Renhuai, dans la province de Guizhou, jusqu'à la reconnaissance mondiale lors de l'exposition internationale de Panama-Pacifique il y a plus d'un siècle, Moutai est devenu un symbole célèbre de la culture chinoise à l'étranger.

Depuis son entrée sur les marchés étrangers en 1954, Moutai a atteint 66 pays et régions. En 2024, ses recettes d'exportation ont dépassé pour la première fois les 690 millions USD, établissant ainsi un nouveau record.

Cette étape reflète la reconnaissance croissante des spiritueux chinois à l'échelle internationale, Moutai apparaissant comme une véritable icône parmi les marques chinoises qui s'internationalisent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.