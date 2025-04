Hoffmann Green conclut un partenariat avec le Groupe Morisset, acteur Vendéen historique du gros oeuvre

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec le Groupe Morisset, entreprise familiale vendéenne de premier plan, spécialisée dans la construction de bâtiments en gros œuvre.

Basé aux Lucs-sur-Boulogne, le Groupe Morisset est un acteur historique du bâtiment en Vendée depuis plus de 60 ans. Fondée en 1963 par Robert Morisset, cette entreprise familiale, aujourd’hui dirigée par la troisième génération, s’est imposée comme une référence régionale grâce à la qualité de ses réalisations, qu’il s’agisse de logements individuels, d’immeubles collectifs ou de bâtiments publics. Certifiée QUALIBAT depuis 1988, elle est également un acteur clé de la formation professionnelle dans le département, incarnant des valeurs de transmission, de rigueur et d’excellence.

Attaché à la performance environnementale de ses réalisations, le Groupe Morisset collabore avec Hoffmann Green depuis plus de quatre ans afin d’accélérer sa transition vers une construction durable, en intégrant des ciments 0% clinker sur de nombreux chantiers. Après cette première phase de coopération réussie, le Groupe Morisset réaffirme aujourd’hui sa confiance et son engagement en faveur des solutions décarbonées d’Hoffmann Green à travers cette signature. Ce partenariat, assorti d’un engagement de volumes, marque une accélération significative de l’utilisation des solutions Hoffmann Green sur les chantiers du Groupe Morisset.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Après plusieurs années de collaboration fructueuse, nous sommes fiers de consolider notre partenariat avec un acteur vendéen emblématique tel que le Groupe Morisset. Cette signature illustre une nouvelle fois l’attractivité de nos solutions bas carbone auprès des constructeurs les plus engagés et exigeants en qualité. »

Julien Morisset, Président Directeur Général du Groupe Morisset, déclare : « Ce partenariat officialise une relation de confiance construite sur plusieurs années de collaboration. En choisissant les ciments Hoffmann Green, nous affirmons notre volonté de bâtir autrement, en intégrant des matériaux innovants, performants et respectueux de l’environnement au cœur de nos projets. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE GROUPE MORISSET

Fondé en 1963 aux Lucs-sur-Boulogne, en Vendée, le Groupe Morisset est une entreprise familiale spécialisée dans la construction de bâtiments en gros œuvre. Fort de plus de 60 ans d’expérience, le Groupe s’est imposé comme un acteur régional de référence grâce à la qualité de ses réalisations, qu’il s’agisse de logements individuels, de programmes collectifs ou d’équipements publics.

Certifié QUALIBAT depuis 1988, le Groupe Morisset s’appuie sur un savoir-faire reconnu, une culture de la transmission et un engagement constant en faveur de la formation des jeunes générations. Aujourd’hui dirigé par la troisième génération familiale, il poursuit son développement en plaçant l’excellence technique, la proximité client et la performance environnementale au cœur de ses priorités.

Pour plus d’informations : https://www.sasmorisset.fr/