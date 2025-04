Venture Global gibt den Abschluss einer vorrangig besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 2.500.000.000 USD durch Venture Global Plaquemines LNG, LLC bekannt

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global Inc. („Venture Global“) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Venture Global Plaquemines LNG, LLC („VGPL“) eine Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 2.500.000.000 USD abgeschlossen hat, die in zwei Serien ausgegeben wurden: (i) eine Serie vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 7,50 % und einer Laufzeit bis 2033 im Gesamtnennbetrag von 1.250.000.000 USD (die „2033-Schuldverschreibungen“) und (ii) eine Serie vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 7, 75 % mit einer Laufzeit bis 2035 und einem Gesamtnennbetrag von 1.250.000.000 USD (die „2035-Schuldverschreibungen“ und zusammen mit den 2033-Schuldverschreibungen die „Schuldverschreibungen“). Die 2033-Schuldverschreibungen werden am 1. Mai 2033 fällig, die 2035-Schuldverschreibungen am 1. Mai 2035.

VGPL beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission für folgende Zwecke zu verwenden: (i) zur vorzeitigen Rückzahlung bestimmter ausstehender Beträge aus den bestehenden vorrangig besicherten Kreditfazilitäten mit erster Rangstellung (die „bestehenden Kreditfazilitäten“) von VGPL und (ii) zur Begleichung von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Emission. Die Schuldverschreibungen werden von Venture Global Gator Express, LLC (einer Tochtergesellschaft von VGPL) garantiert. Die Schuldverschreibungen sind auf pari passu-Basis durch ein vorrangiges Sicherungsrecht an den Vermögenswerten besichert, die die bestehenden Kreditfazilitäten sichern.

Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über Venture Global

Venture Global ist ein langfristig ausgerichteter, kostengünstiger Anbieter von Flüssigerdgas (LNG) aus den ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken. Zum Portfolio von Venture Global zählen Anlagen entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Schifffahrt und Regasifizierung. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, nahm im Januar 2022 die Produktion von LNG auf. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, wird im Dezember 2024 erstmals LNG produzieren. Das Unternehmen baut und entwickelt derzeit eine Produktionskapazität von über 100 Millionen Jahrestonnen, um der Welt saubere und erschwingliche Energie bereitzustellen. In jeder seiner LNG-Anlagen entwickelt Venture Global Projekte zur Kohlendioxidabscheidung und -absorption.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ enthalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische oder gegenwärtige Tatsachen oder Bedingungen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Zu den „zukunftsgerichteten Aussagen“ zählen unter anderem Aussagen zu den Geschäftsstrategien, Plänen und Zielen von Venture Global, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Venture Global ist der Ansicht, dass die in diesen „zukunftsgerichteten Aussagen“ zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus können sich Annahmen als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in „zukunftsgerichteten Aussagen“ erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese „zukunftsgerichteten Aussagen“ gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Venture Global übernimmt keine Verpflichtung, diese „zukunftsgerichteten Aussagen“ zu aktualisieren oder zu revidieren oder Gründe anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.