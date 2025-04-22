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Venture Global宣布Venture Global Plaquemines LNG, LLC完成25億美元優先擔保票據的發行

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global Inc. (“Venture Global”)今日宣布，其子公司Venture Global Plaquemines LNG, LLC (“VGPL”)已完成總本金金額為25億美元的優先擔保票據發行，此次發行分為兩個系列：(i)一系列於2033年到期、票面利率為7.50%的優先擔保票據，總本金金額為12.5億美元（「2033年票據」）；以及(ii)一系列於2035年到期、票面利率為7.75%的優先擔保票據，總本金金額為12.5億美元（「2035年票據」，與2033年票據合稱為「票據」）。2033年票據將於2033年5月1日到期，2035年票據將於2035年5月1日到期。

VGPL計畫將此次票據發行的淨收益用於：(i)提前償還VGPL現有優先擔保第一留置權信貸安排（「現有信貸安排」）項下的部分未償款項；以及(ii)支付與此次票據發行相關的費用和開支。這些票據由Venture Global Gator Express, LLC（VGPL的附屬公司）提供擔保。這些票據以與擔保現有信貸安排的資產同等優先的第一優先擔保權益做為擔保。

這些票據未根據經修訂的《1933年美國證券法》（「《證券法》」）或任何州或其他司法管轄區的證券法律進行註冊，且在未根據《證券法》進行註冊或未獲得《證券法》註冊要求的適用豁免的情況下，不得在美國境內發售或出售這些票據。本新聞稿不構成出售這些票據的要約或購買這些票據的要約邀請，如果按照任何司法管轄區的證券法規定，在進行註冊或取得資格之前此類證券的要約、邀請或出售屬違法行為，則不得在任何此等司法管轄區出售這些證券。

關於Venture Global

Venture Global是一家長期且低成本的美國液化天然氣(LNG)供應商，來自北美資源豐富的天然氣盆地。Venture Global的業務涵蓋液化天然氣供應鏈的各個環節，包括液化天然氣生產、天然氣運輸、航運和再氣化。該公司首個設施Calcasieu Pass於2022年1月開始生產液化天然氣。第二個設施Plaquemines LNG於2024年12月實現首次液化天然氣生產。該公司目前正在建設和開發超過100百萬公噸每年(MTPA)的名義生產能力，旨在為全球提供清潔、負擔得起的能源。Venture Global也在其每個液化天然氣設施開發碳捕集與封存(CCS)項目。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些可能含有「前瞻性陳述」的陳述。除了關於歷史或目前事實或情況的陳述外，本文所包含的所有陳述均為「前瞻性陳述」。「前瞻性陳述」包括但不限於有關Venture Global業務策略、計畫和目標的陳述，包括此次票據發行所得款項的用途。Venture Global認為，這些「前瞻性陳述」所反映的預期是合理的，但這些預期本質上具有不確定性，且涉及許多超出Venture Global控制範圍的風險和不確定性。此外，所作假設可能被證明不準確。由於各種因素的影響，實際結果可能與「前瞻性陳述」中預期或暗示的結果存在重大差異。這些「前瞻性陳述」僅在做出之日有效，除法律要求外，Venture Global沒有義務更新或修訂任何「前瞻性陳述」，也沒有義務說明實際結果可能不同的原因，無論這種差異是由於新資訊、未來事件還是其他原因所致。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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投資人連絡人
Michael Pasquarello
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