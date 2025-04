Moutai porta la cultura dei liquori cinesi sul mercato globale

ROMA--( BUSINESS WIRE )--Si è recentemente concluso in Italia il Global Brand Cultural Event 2024 ospitato da Kweichow Moutai Group. Immaginando il liquore come un ponte culturale tra Oriente e Occidente, l'evento ha segnato nuovi percorsi e traguardi per i marchi cinesi, rappresentati da Kweichow Moutai Group, nella loro attività globale, promuovendo inoltre uno scambio culturale più profondo e una maggiore comprensione reciproca tra Cina e Italia. Nell'ambito dell'evento, Moutai ha organizzato...