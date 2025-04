Venture Global宣布完成Venture Global Plaquemines LNG, LLC发行的25亿美元优先担保票据

Share

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global Inc.(以下简称“Venture Global”)今天宣布,其子公司Venture Global Plaquemines LNG, LLC(以下简称“VGPL”)已完成发行本金总额为25亿美元的优先担保票据,该票据分两个系列发行:(i) 2033年到期的本金总额为12.50亿美元的7.50%系列优先担保票据(以下简称 "2033票据")和 (ii) 2035年到期的本金总额为12.50亿美元的7.75%系列优先担保票据(以下简称 "2035票据",与2033票据合称 "票据")。 2033票据将于2033年5月1日到期,2035票据将于2035年5月1日到期。 VGPL打算将发行净收益用于:(i) 预付VGPL现有优先担保第一留置权信贷安排(“现有信贷安排”)下的某些未偿还款项;(ii) 支付与本次发行有关的费用和开支。票据由Venture Global Gator Express, LLC(VGPL的关联公司)担保。票据以现有信贷机制担保资产的第一优先担保权益作为同等担保。 本票据未根据1933年修订的《证券法》(以下简称"《证券法》")或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册,并且该票据不得在美国境内发售或出售,除非已根据《证券法》进行注册登记,或符合《证券法》关于注册要求的适用豁免条款。 本新闻稿不构成对票据的要约出售或购买要约招揽,且在任何司法管辖区,若根据该等司法管辖区的证券法规定,在完成注册登记或取得资格前,此类证券的要约、招揽或销售行为属非法的,则不得在该司法管辖区销售此类证券。 关于Venture Global Venture Global是一家长期、低成本液化天然气美国供应商,其产品来自资源丰富的北美天然气盆地。Venture Global的业务包括整个液化天然气供应链的资产,包括液化天然气生产、天然气运输、航运和再气化。Venture Global的第一个设施Calcasieu Pass于2022年1月开始生产液化天然气。公司的第二个设施Plaquemines LNG于2024年12月实现了液化天然气的首次生产。公司目前正在建设和开发超过1亿吨/年铭牌产能,为全球提供清洁、经济的能源。Venture Global正在其每个液化天然气设施开发碳捕集与封存项目。 前瞻性声明 本新闻稿包含的某些陈述可能包含“前瞻性声明”。 除历史或当前事实或条件的陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述均为“前瞻性声明”。此类“前瞻性声明”特别包括但不限于:Venture Global的业务战略、规划与目标声明,以及本次发行募集资金用途等相关陈述。 Venture Global认为,这些"前瞻性声明"所体现的预期具有合理性,但此类声明本身具有不确定性,且涉及诸多超出Venture Global控制范围的风险与不确定因素。此外,相关假设可能被证明并不准确。由于多种因素的影响,实际结果可能与"前瞻性声明"所预期或暗示的结果存在重大差异。这些"前瞻性声明"仅在其作出当日有效,除法律另有要求外,Venture Global无义务对任何"前瞻性声明"进行更新或修订,亦无义务就实际结果可能存在差异的原因作出说明(无论该等差异是因新信息、未来事件抑或其他原因所致)。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

More News From Venture Global Inc.

Get RSS Feed