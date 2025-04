Chinese Moutai tilt Chinese likeurcultuur naar het wereldtoneel

ATHENE, Griekenland--( BUSINESS WIRE )--Op 9 december opent de tentoonstelling “Longevity in the Tao of Chrysanthemum: The Artistic World of Qi Baishi,”, gesteund door de Kweichow Moutai Group, in het Athens University History Museum. Met de werken van Qi Baishi, een bekende Chinese schilder, belicht de tentoonstelling de unieke charme van de traditionele Chinese cultuur voor het westerse publiek, waarbij de culturele uitwisseling en het wederzijdse begrip tussen China en Griekenland worden bevor...