Venture Global kondigt de afronding aan van $ 2.500.000.000 aan senior gedekte obligaties door Venture Global Plaquemines LNG, LLC

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global Inc. (“Venture Global”) heeft aangekondigd dat haar dochteronderneming, Venture Global Plaquemines LNG, LLC (“VGPL”), een aanbod van de 2.500.000.000 dollar totale hoofdsom van zijn senior gedekte obligaties heeft afgerond. De obligaties zijn uitgegeven in twee series: (i) een serie van 7,50% senior gedekte obligaties met vervaldatum 2033 en een totale hoofdsom van $ 1.250.000.000 (de "2033 Notes") en (ii) een serie van 7,75% senior gedekte obligaties met vervaldatum 2035 en een totale hoofdsom van $ 1.250.000.000 (de "2035 Notes" en, samen met de 2033 Notes, de "Notes"). De 2033 Notes vervallen op 1 mei 2033 en de 2035 Notes vervallen op 1 mei 2035.

