ベンチャー・グローバルが、ベンチャー・グローバル・プラクミンズLNG, LLCによる25億ドルの優先担保付き債券の募集完了を発表

バージニア州アーリントン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ベンチャー・グローバル・インク(以下「ベンチャー・グローバル」)は、子会社であるベンチャー・グローバル・プラクミンズLNG, LLC(以下「VGPL」)が、元本総額25億ドルの優先担保付き債券の募集完了を発表しました。本債券は、(i) 元本総額12億5000万ドルの2033年満期7.50%優先担保付き債券(以下「2033年債券」」)のシリーズ、および(ii) 元本総額12億5000万ドルの2035年満期7. 75%優先担保付き債券のシリーズ(以下「2035年債券」、2033年債券と合わせて以下「債券」)の2つのシリーズで発行していたものです。2033年債券の満期は2033年5月1日、2035年債券の満期は2035年5月1日です。 VGPLは、本募集の純収益を(i)VGPLの既存の優位担保付きファースト・リーン・クレジット・ファシリティー(以下「既存クレジット・ファシリティー」)における未払負債の一部前倒し返済、および(ii)本募集に関連する手数料・費用の支払いに充当する予定です。本債券はVGPLの関連会社であるベンチャー・グローバル・ゲーター・エクスプレスLLC(以下「VGPL」)により保証されています。本債券は既存クレジット・ファシリティーを担保とする資産に対する第一優先担保権により、同順位で(pari passu)担保されています。 本債券は1933年証券法(その後の改正を含む)(以下「証券法」)または州もしくはその他の管轄区域の証券法に基づいて登録されていません。また、本債券は証券法に基づく登録または証券法の登録要件の適用除外がない限り、米国において債券の募集または販売を行うことはできません。本プレスリリースは本債券の売却の募集または購入申し込みの勧誘を構成するものではありません。また、これらの債券の募集、勧誘、または販売が管轄区域の証券法に基づく登録または承認の前に違法となるようないかなる管轄区域においても、これらの債券の売却は行われません。 ベンチャー・グローバルについて ベンチャー・グローバルは、北米の資源豊富な天然ガス盆地から産出される米国産液化天然ガスを長期的に低コストで供給している企業です。ベンチャー・グローバルの事業には、LNG生産、天然ガス輸送、船舶輸送、再ガス化など、LNGサプライチェーン全体にわたる資産があります。ベンチャー・グローバルの最初の施設である米国カルカシュー・パスは、2022年1月に液化天然ガスの生産を開始しました。同社の2番目の施設であるプラクミンLNGは、2024年12月に最初のLNGを生産しています。同社は現在、クリーンで安価なエネルギーを世界に供給するため、100MTPAを超える生産能力を建設・開発しています。ベンチャー・グローバルは、それぞれのLNG施設で炭素回収・隔離(CCS)プロジェクトを展開しています。 将来の見通しに関する記述 本プレスリリースには、「将来の見通しに関する記述」を含む可能性のある特定の記述が含まれています。本プレスリリースに含まれる過去もしくは現在の事実または条件の記述を除く全ての記述は「将来の見通しに関する記述」です。「将来の見通しに関する記述」には、とりわけ、ベンチャー・グローバルの事業戦略、計画、および目標(本募集による資金の使途を含む)に関する記述が含まれます。ベンチャー・グローバルは、これらの「将来の見通しに関する記述」に反映されている期待は合理的なものであると考えますが、これらの期待は本質的に不確実であり、ベンチャー・グローバルの管理を超えた多くのリスクと不確実性を伴います。さらに、仮定が不正確であると判明する可能性もあります。実際の結果は、さまざまな要因による結果として、「将来の見通しに関する記述」で予想または暗示されたものと大幅に異なる可能性があります。これらの「将来の見通しに関する記述」は、作成された日現在においてのみ述べているものであり、法律で要求される場合を除き、ベンチャー・グローバルはいかなる「将来の見通しに関する記述」も更新または修正する義務を負わず、また、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果によるものであるかを問わず、実際の結果が異なる可能性がある理由を説明する義務を負いません。 本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

