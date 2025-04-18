LUX在新宣传活动中将点赞变成彰显力量之举，我们超爱这种自信态度！

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 点赞按钮诞生于2009年2月9日。自那以后，它就一直发挥着重要影响力。很多人用点赞和评论来评判女性以及她们展现美的方式，这使得女性在展现自身之美时会默默进行自我审视和调整。

但LUX认为，美不是用来衡量的，而是应该由自己说了算。美是一种力量，一种优势。

这就是为什么LUX通过“我的点赞优先”(My Like First)活动来打破常规。这是一场以社交媒体为核心的活动，旨在鼓励女性优先给自己的帖子点赞。这不是为了吸引关注，也不是为了迎合算法，而是作为一种大胆、毫不掩饰的自爱宣言。我们完全支持这一理念。

在社交媒体上，给自己的帖子点赞被认为很尴尬、很虚荣，甚至会遭人反感。但LUX希望女性坦然为之，赋予点赞按钮全新的意义。给自己的帖子点赞的女性在大声而清晰地宣告：“我很美，而且我早就知道这一点。”

在知名女演员Yasmine Sabri的引领下，中东和印度尼西亚的众多自信女性纷纷响应，她们正做出一种时髦又大胆的宣言。

想加入吗？那就为自己点击那颗爱心吧。

点击查看……（https://www.instagram.com/reel/DIRC5KzIMrU/、https://www.instagram.com/p/DIgexbtos4u/、https://www.tiktok.com/@zahraaljunaibi.ae/video/7493911734177041682）

该活动与VML Singapore合作打造，体现了双方共同的信念：通过讲述故事来激励女性以自己的方式拥抱自身之美。

如需了解更多关于“我的点赞优先”活动的信息并加入这场行动，可在TikTok和Instagram上搜索话题标签#MyLikeFirst。

请点击此处观看视频 ‐ https://youtube.com/shorts/KSKMrPA58lY

关于LUX

自1925年创立以来，LUX一直致力于彰显女性之美，传递女性力量。我们深知美是女性披荆斩棘的铠甲和破茧重生的力量之源。女性之美，势不可挡，更无需定义。我们将持续助力全球女性，让她们勇敢超越在家庭、职场以及更广阔的社会中所面临的种种评判。

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