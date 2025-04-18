LUX在新宣傳活動中將按讚變成彰顯力量之舉，我們超愛這種自信態度！

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 按讚按鈕誕生於2009年2月9日。自那以後，它就一直發揮著重要影響力。很多人用按讚和評論來評判女性以及她們展現美的方式，這使得女性在展現自身之美時會默默進行自我審視和調整。

但LUX認為，美不是用來衡量的，而是應該由自己說了算。美是一種力量，一種優勢。

這就是為什麼LUX透過「我的按讚優先」(My Like First)活動來打破常規。這是一場以社群媒體為核心的活動，旨在鼓勵女性優先給自己的貼文按讚。這不是為了吸引關注，也不是為了迎合演算法，而是做為一種大膽、毫不掩飾的自愛宣言。我們完全支援這一構想。

在社群媒體上，給自己的貼文按讚被認為很尷尬、虛榮，甚至會遭人反感。但LUX希望女性坦然為之，賦予按讚按鈕全新的意義。給自己的貼文按讚的女性在大聲而清晰地宣告：「我很美，而且我早就知道這一點。」

在知名女演員Yasmine Sabri的引領下，中東和印尼的眾多自信女性紛紛回應，她們正做出一種時髦而大膽的宣言。

想加入嗎？那就為自己點選那顆愛心吧。

點選查看……（https://www.instagram.com/reel/DIRC5KzIMrU/、https://www.instagram.com/p/DIgexbtos4u/、https://www.tiktok.com/@zahraaljunaibi.ae/video/7493911734177041682）

該活動是與VML Singapore合作打造，體現了雙方共同的信念：透過講述故事來激勵女性以自己的方式擁抱自身之美。

如欲瞭解更多關於「我的按讚優先」活動的資訊並加入這場行動，可在TikTok和Instagram上搜尋話題標籤#MyLikeFirst。

請點選此處觀看影片 ‐ https://youtube.com/shorts/KSKMrPA58lY

關於LUX

自1925年創立以來，LUX一直致力於彰顯女性之美，傳遞女性力量。我們深知美是女性披荊斬棘的鎧甲和破繭重生的力量之源。女性之美，勢不可擋，更無需定義。我們將持續協助全球女性，讓她們勇敢超越在家庭、職場以及更廣闊的社會中所面臨的種種評判。

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