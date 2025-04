AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Mozart Insurance, Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de Mozart Insurance, Ltd. (Mozart) (Bermudas). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Mozart reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la capacidad de Mozart para generar resultados rentables, permitiendo que su base de capital se fortalezca en el tiempo, a la vez que su estrategia de negocios se consolida.

Mozart se constituyó en Bermudas el 12 de julio de 2019, y se registró como aseguradora de Clase 3A en septiembre 26 de 2019. Mozart es propiedad de Newport International Limited, también constituida y registrada en Bermudas. Mozart asume riesgos de Compañía Mundial De Seguros S.A. (Mundial), compañía de seguros con sede en Colombia, a través de acuerdos de retrocesión con los reaseguradores de Mundial. Los programas de retrocesión incluyen coberturas proporcionales cuota parte para auto (responsabilidad civil a terceros y seguro integral de autos), seguro de arrendamiento para negocios en garantías de alquiler, arrendamiento de espacios inmobiliarios para edificios residenciales y comerciales, y accidentes personales, que cubre muerte accidental, invalidez y gastos médicos del conductor y ocupantes de vehículos de servicio público. El tamaño de la operación, aunado a la concentración geográfica en un solo país, son factores que limitan el perfil de negocio de Mozart.

La capitalización ajustada por riesgos de Mozart se encuentra en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La base de capital de Mozart se ha fortalecido a lo largo de los años mediante la reinversión de ingresos; sin embargo, el pago de dividendos ha limitado su crecimiento. La evaluación de muy fuerte de la fortaleza de balance de Mozart reconoce el calce adecuado de las obligaciones y el apetito al riesgo de la compañía.

La evaluación adecuada para el desempeño operativo de Mozart refleja la capacidad de la compañía para generar resultados rentables al poco tiempo de iniciar operaciones. Mozart es susceptible a la volatilidad cambiaria debido a la conversión de pesos colombianos, la moneda en la que se suscriben todos los negocios, a dólares estadounidenses, la moneda de Mozart en Bermudas. A finales de 2024, la compañía reportó utilidades por 12.4 millones de dólares, impulsado por la suficiencia de primas y producto financiero. El desempeño de la suscripción ha sido impulsado por una buena contención de los gastos de adquisición a pesar de la volatilidad en la siniestralidad. AM Best considera que el ERM de Mozart es apropiado, ya que está bien integrado en sus operaciones; el apetito y tolerancia al riesgo están bien definidos.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si Mozart fortalece su base de capital a lo largo del tiempo, manteniendo al mismo tiempo la capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte mediante la reinversión consistente de ingresos. Adicionalmente, acciones positivas de calificación podrían ocurrir si Mozart mantiene su sólida tendencia en su desempeño operativo. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la base de capital de la compañía se erosiona, debido a un deterioro en el desempeño operativo o a salidas significativas de capital.

