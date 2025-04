Lyft si espande in Europa, diversificando il proprio business con l’acquisizione di FREENOW

SAN FRANCISCO e AMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Lyft, Inc. (Nasdaq: LYFT), una delle principali piattaforme di mobilità, annuncia di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di FREENOW, leader nel mercato europeo delle app di mobilità multimodale con i taxi al centro dell’offerta, da BMW Group e Mercedes-Benz Mobility, per un valore complessivo di circa 175 milioni di euro o 1971 milioni di dollari con la liquidità aziendale disponibile. FREENOW continuerà ad operare abitualmente, mantenendo l’attuale leadership e gli stessi dipendenti, per promuovere la crescita in 9 Paesi e oltre 150 città tra cui Irlanda, Regno Unito, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Polonia, Francia e Austria. L’operazione sarà completata nella seconda metà del 2025, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive.

Lyft ha trovato in FREENOW il partner ideale per accelerare la propria strategia di crescita, sbloccare potenziale per i partner e migliorare l’esperienza di tassisti e passeggeri. Tale operazione segna la più significativa espansione di Lyft fuori dal Nord America, consentendo all’azienda, da un lato, di raddoppiare il proprio mercato potenziale raggiungendo oltre 300 miliardi di viaggi all’anno e, dall’altro, di aumentare le Prenotazioni Lorde Annue di circa 1 miliardo di euro, diversificando così le fonti di reddito e sostenendo gli obiettivi pluriennali dell’azienda.

“Stiamo facendo un ambizioso percorso per sviluppare la migliore piattaforma globale per i nostri utenti. In questo senso, il nostro ingresso in Europa rappresenta un passo importante nella nostra crescita”, ha dichiarato David Risher, CEO di Lyft. “Abbiamo trovato in FREENOW il partner perfetto e sappiamo di poter apprendere tanto dalla loro squadra. L’approccio di FREENOW, che dà priorità al mercato locale, rispecchia appieno i valori di Lyft e incarna il nostro obiettivo: offrire un servizio e connettere.”

FREENOW porta con sé una profonda esperienza nel settore europeo dei taxi, con tecnologie avanzate per la gestione delle flotte e solide relazioni con i regolatori locali e operatori di mercato. Lyft apporta la migliore esperienza di mercato e funzionalità pensate su misura per gli utenti. I due modelli di business sono complementari e insieme serviranno oltre 50 milioni di passeggeri all’anno, con l’obiettivo di offrire un’esperienza migliore, innalzare i livelli di servizio, rafforzare la capacità di gestione delle flotte e ampliare le opportunità globali per i partner attuali e futuri.

In Europa, il mercato aggregato dei taxi è solido e in crescita. Circa il 50% delle prenotazioni taxi avviene ancora offline, ma i clienti sono sempre più orientati verso le prenotazioni digitali. FREENOW è pronta a cogliere questa opportunità. FREENOW è la piattaforma leader per il servizio taxi in diverse grandi città europee tra cui Dublino, Londra, Atene, Berlino, Barcellona, Madrid e Amburgo. I taxi hanno rappresentato circa il 90% delle Prenotazioni Lorde di FREENOW nel 2024 e continueranno ad essere il pilastro portante del business aziendale.

“Unire le forze con Lyft è un passo importante per FREENOW e segna l’inizio di una nuova e ambiziosa fase, in cui rafforziamo il nostro ruolo di protagonista della mobilità europea,” ha affermato Thomas Zimmermann, CEO di FREENOW. “Lo storico orientamento al cliente di Lyft si sposa perfettamente con le nostre profonde radici nell’industria dei taxi e, insieme, amplieremo i confini, innalzando le aspettative di tassisti e passeggeri in tutto il continente. Lavoriamo con il settore, senza sopraffarlo, rimanendo fieri partner delle comunità locali. Con questa collaborazione uniamo le forze nell’apprendimento reciproco e nell’implementazione delle migliori soluzioni. Ringraziamo sinceramente i nostri precedenti azionisti per la fiducia e il sostegno mostrato nel corso degli anni.”

Questa acquisizione strategica è coerente con la strategia disciplinata di allocazione del capitale di Lyft, focalizzata su opportunità di crescita attraente e guidata da un’attenzione costante al cliente. L’annuncio segue un 2024 da record per Lyft, con livelli di servizio ai massimi nel settore nel quarto trimestre, prenotazioni lorde record, redditività secondo i principi GAAP e flussi di cassa record.

Prossimi passi

Se da un lato non ci saranno cambiamenti immediati nella customer experience, nuovi benefici saranno presto resi disponibili sia per i tassisti che per i passeggeri. Per i tassisti, in molti mercati ciò potrebbe tradursi in una maggiore trasparenza sui guadagni, con informazioni in tempo reale sugli incentivi e sui momenti migliori in cui mettersi alla guida. Per i passeggeri, questo potrebbe significare tariffe più uniformi, contatti più rapidi con i tassisti e nuove funzionalità e modalità di trasporto. Le due aziende lavoreranno anche all’integrazione che permetterà ai passeggeri di utilizzare indistintamente entrambe le app, sia in Nord America che in Europa.

Advisor

Guggenheim Securities, LLC ha agito in qualità di consulente finanziario di Lyft, mentre Baker McKenzie ha agito come consulente legale. Lazard ha agito come consulente finanziario di BMW Group e Mercedes-Benz Mobility, mentre DLA Piper ha agito come consulente legale.

Presentazione agli investitori

Le aziende hanno pubblicato una presentazione con una panoramica dell’operazione, disponibile sul sito di Lyft: https://investor.lyft.com.

Lyft terrà una conference call per gli investitori a maggio in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Forward-looking statements generally relate to future events or Lyft's future financial or operating performance. In some cases, you can identify forward looking statements because they contain words such as "may," "will," "should," "expects," "plans," "anticipates,” “going to,” "could," "intends," "target," "projects," "contemplates," "believes," "estimates," "predicts," "potential" or "continue" or the negative of these words or other similar terms or expressions that concern Lyft's expectations, strategy, priorities, plans or intentions. Forward-looking statements in this release include, but are not limited to, statements regarding the acquisition of FREENOW including, the timing of the closing of the transaction, and the expected benefits of the transaction, including the timing of those benefits, the financial impact of the transaction on Lyft, the impact of the transaction on Lyft’s addressable market, partnership opportunities, the future operations of FREENOW and plans and expectations for the combined company. Lyft’s expectations and beliefs regarding these matters may not materialize, and actual results in future periods are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected, including risks related to the macroeconomic environment, risks and uncertainties related to the pending acquisition of FREENOW, including the failure to obtain, or delays in obtaining, required regulatory approvals, the risk that such approvals may result in the imposition of conditions that could adversely affect Lyft or the expected benefits of the proposed transaction, or the failure to satisfy any of the closing conditions to the proposed transaction on a timely basis or at all; costs, expenses or difficulties related to the acquisition of FREENOW; failure to realize the expected benefits and synergies of the proposed transaction in the expected timeframes or at all; and change in the regulatory environment that impact Lyft. The forward-looking statements contained in this release are also subject to other risks and uncertainties, including those more fully described in Lyft's filings with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), including in our Annual Report on Form 10-K for the full fiscal year 2024 that was filed with the SEC on February 14, 2025. The forward-looking statements in this release are based on information available to Lyft as of the date hereof, and Lyft disclaims any obligation to update any forward-looking statements, except as required by law. This press release discusses “customers”. For rideshare, there are two customers in every car - the driver is Lyft’s customer, and the rider is the driver’s customer. We care about both.

Chi è Lyft

Che si tratti del tragitto quotidiano o di un viaggio che cambia tutto, Lyft è guidata da un’unica missione: offrire un servizio e connettere. Fondata nel 2012, è stata una delle prime community di ride sharing negli Stati Uniti, che oggi è attiva negli Stati Uniti e in Canada. Ad oggi, milioni di driver hanno scelto Lyft per incrementare i loro guadagni attraverso miliardi di viaggi. Lyft offre vari servizi di mobilità in un’unica app, tra cui rideshare, bici e monopattini — per un mondo più connesso, con più trasporti per tutti.

Chi è FREENOW

FREENOW è l’app europea di mobilità multimodale con il servizio taxi al centro dell’offerta, disponibile in 9 Paesi e oltre 150 città. Gli utenti possono accedere a vari servizi di mobilità in un’unica app, tra cui taxi, car sharing, noleggio auto, monopattini elettrici, eBike, eMoped e trasporto pubblico.

1197 milioni di dollari si basano su un tasso di cambio EUR/USD alla data della firma.