La NFL nomme NetApp partenaire officiel des infrastructures de données intelligentes

NEW YORK ET SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--La National Football League (NFL) a nommé NetApp® (NASDAQ : NTAP) partenaire officiel des infrastructures de données intelligentes. NetApp collaborera avec la ligue pour développer une technologie de stockage de pointe, sans silos, permettant à la NFL de gérer les données pour favoriser l'innovation.

« Le partenariat global entre la NFL et NetApp représente un engagement commun à exploiter les données intelligentes pour générer des solutions innovantes pour la ligue “, a déclaré Renie Anderson, vice-présidente exécutive et Chief Revenue Officer de la NFL. « En associant notre expertise aux infrastructures de données intelligentes de NetApp, nous pouvons débloquer de nouvelles efficacités qui accélèrent l'innovation au sein de notre jeu. »

La NFL est l'une des ligues sportives les plus reconnues et les plus appréciées au monde, avec plus de 218 millions de fans rien qu'aux États-Unis et bien plus encore dans des pays comme le Mexique, le Brésil, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Australie. NetApp jouera un rôle clé au niveau mondial avec la NFL, en s'activant sur l'ensemble de la liste des matchs internationaux de 2025, et en tant que sponsor principal des matchs de la NFL à Londres en 2025 et du tout premier match de la saison régulière de la NFL à Madrid. La NFL a fait appel à NetApp en tant que leader du stockage de données d'entreprise, pour apporter de l'intelligence aux données de la ligue.

« Travailler avec NetApp nous a permis de mieux servir les amateurs de football à travers le monde en simplifiant nos opérations technologiques et en nous aidant à mieux préserver notre sport », a déclaré Gary Brantley, Chef des Technologies de l'Information (CIO) de la NFL. « Nous visons l’innovation et l’excellence dans tout ce que nous entreprenons et collaborons avec des partenaires qui partagent ces valeurs. Au fil des années de collaboration, NetApp a su gagner notre confiance en répondant à ces standards élevés. Grâce à des infrastructures de données intelligentes propulsées par la technologie NetApp, nous disposons d’une stratégie de stockage sécurisée qui nous prépare pour l’avenir. »

La NFL exploitera la technologie de NetApp pour renforcer sa stratégie de stockage de données dans cette ère axée sur l’intelligence, et ce, à l’échelle de toute son organisation. En proposant l’un des stockages les plus sécurisés au monde, NetApp aidera la NFL à garantir la fidélité et l’intégrité à long terme de ses données. Les fonctions de sécurité intégrées de NetApp, telles que la protection autonome contre les ransomwares de NetApp ONTAP® avec intelligence artificielle (ARP/AI) et des solutions comme NetApp cyber vault , permettent de protéger les clients contre les pertes de données et les interruptions de service en détectant de manière proactive les menaces potentielles et en rétablissant rapidement l’accès aux données, ce qui contribue à réduire les risques opérationnels.

« La NFL est un client de longue date de NetApp, et il est très gratifiant de voir son intérêt à approfondir notre partenariat », a déclaré Cesar Cernuda, président de NetApp. « En aidant la NFL à bâtir des infrastructures de données intelligentes, nous contribuons à élever le niveau du sport pour tous les passionnés de football. En intégrant l’intelligence au stockage de données de la ligue, nous lui permettons de moderniser ses infrastructures et de disposer des outils nécessaires pour s’adapter avec agilité à l’avenir. »

Autres Ressources

À propos de NetApp

NetApp est la société d'infrastructures de données intelligentes qui associe le stockage unifié des données, les données intégrées, les services opérationnels et de charge de travail pour transformer les perturbations en opportunités pour chaque client. NetApp crée une infrastructure non compartimentée puis met à contribution l’IA et l’observabilité pour assurer la meilleure gestion des données dans le secteur. En tant que seul service de stockage de niveau entreprise intégré de façon native dans les clouds les plus importants au monde, notre solution de stockage de données fournit une souplesse optimale. De plus, nos services de données procurent un avantage pour les données grâce à une cyberrésilience, une gouvernance et une agilité supérieures. Nos services opérationnels et de charge de travail offrent une optimisation continue des performances et de l'efficacité des infrastructures et des charges de travail grâce à l'observabilité et à l'IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l’environnement, transformez votre infrastructure de données pour concrétiser le potentiel de votre activité avec NetApp. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netapp.com et suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les noms d’autres sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.