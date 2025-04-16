Atelerix与MineBio签署在华建立非冷冻细胞保存解决方案分销渠道的独家协议

英格兰，纽卡斯尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 生物技术公司Atelerix凭借其开创性水凝胶封装技术，正在彻底革新细胞保存与生物运输领域。该公司今日宣布与中国领先的供应链及物流企业MineBio签署独家经销协议。根据协议条款，MineBio将成为Atelerix产品在中国境内的独家经销合作伙伴，通过实现无需冷冻即可实现温敏生物材料的储存与运输，为传统冷冻保存难题提供解决方案。

Atelerix的专利水凝胶技术通过物理封装细胞、稳定膜完整性以及在运输过程中保持生物功能，直接攻克超低温物流瓶颈。样本可在常温下保持长达两周的即用状态，彻底消除了超低温冷链固有的高成本与低效问题。该技术通过简化物流流程，不仅能减少浪费和能源消耗、降低运输与操作规范等级，更能显著减少冷冻保存与复苏过程中常见的细胞活性损失。

该公司的解决方案针对全血、原代细胞、平板培养细胞模型、类器官、组织及病毒等多种生物物质进行了优化，且无需添加细胞毒性或动物源添加剂。这种实用性强、适应性广的方法，能为从事活体生物样本研究、开发与诊断的各类机构最大限度提升供应链效率。随着研究人员将候选物推进至临床及后续阶段，该技术能助力开展更快速、更具成本效益且更稳定的药物研究——特别是在高敏感度的细胞与基因工作流程中；为从患者样本采集到最终产品交付的全过程提供必要灵活性。

2024年中国占全球临床试验总量的37%，其生物技术产业在2024至2030年间复合年增长率预计达19.8%1,2。基于对市场潜力的深刻认知——包括对先进体外模型与生物材料快速增长的需求，与MineBio签订的经销协议，从战略上为Atelerix在该地区提供支持和扩大规模奠定了基础。此次合作标志着该公司在全球扩张战略中迈出重要一步，即在专业从事细胞与基因治疗、再生医学及生物制剂开发创新解决方案的成熟生命科学经销商支持下，扩大产品可及性。

“中国市场对高质量新鲜生物样本及精密体外模型的需求正在激增。” Atelerix首席执行官Alastair Carrington表示，“我们与MineBio的独家经销合作正式标志着Atelerix战略性进入这一市场，并且恰逢全球对细胞与基因疗法等先进治疗手段可及性需求扩大的关键时期。MineBio成熟的客户群体与我们的产品高度契合，使我们能有效满足这一活跃市场的需求。包括我在内的公司高层都期待在近期访问中国。 ”

Mine Bio总经理Amy Zuo评价道， “我们很高兴宣布与Atelerix达成合作，将其针对细胞、组织及其他生物医学样本的低温保存解决方案引入中国市场。此次合作为扩大高需求温敏产品的可及性提供了独特机遇，并将改变生物医学研究格局，最终助力科学家专注于突破性疗法的研发。Atelerix的商业解决方案提供了一种全新的、无需冷冻且便捷的物流方案，我们期待共同开启成功之旅。”

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