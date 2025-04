Tigo Energy amplia la soluzione EI Residential con l'integrazione del riscaldamento intelligente a Intersolar Europe

MONTEVARCHI, Italia--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo", l'"Azienda"), fornitore leader di soluzioni solari intelligenti e di software per l'energia, presenterà le sue più recenti innovazioni per gli installatori residenziali e C&I (commerciali e industriali) di impianti fotovoltaici in occasione di Intersolar Europe, che si terrà a Monaco, in Germania, dal 7 al 9 maggio. Tra i prodotti in evidenza ci sarà il nuovo Tigo GO Junction, l'ultima aggiunta all'ecosistema solare e di accumulo EI Residential e il collegamento chiave tra la generazione fotovoltaica (PV), la gestione dell'energia e il riscaldamento domestico, che completa la soluzione residenziale Tigo.

