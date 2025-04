Ehpad Invest refonde son site internet et intègre l’IA pour révolutionner la revente de chambres en EHPAD

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Leader de la vente et de la revente de chambres en EHPAD et résidences seniors, Ehpad Invest annonce la refonte complète de son site internet www.ehpad-invest.fr et l’intégration stratégique de l’intelligence artificielle à son cœur de métier. Une transformation numérique ambitieuse, pensée pour améliorer l’expérience utilisateur, renforcer la transparence du marché secondaire et offrir une nouvelle génération de services aux investisseurs.

Un nouveau site, à l’image d’un marché en mutation

Le nouveau site Ehpad Invest se veut plus intuitif, plus rapide et plus lisible, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Conçu avec une approche mobile-first, il permet aux investisseurs de :

Rechercher en quelques clics une chambre ou un lot selon leur budget, leur rentabilité cible ou leur profil fiscal (LMNP, SCI, etc.)

Accéder à des fiches produits détaillées, régulièrement mises à jour

Demander une estimation gratuite pour une revente

Poser des questions en direct via un assistant intelligent basé sur l’IA

Ce nouveau design reflète la volonté d’Ehpad Invest d’apporter plus de clarté et d’accessibilité dans un marché souvent perçu comme opaque. En repensant complètement la navigation et les services proposés, le site devient un véritable hub de référence pour les placements en immobilier géré.

Une IA au service de l’investisseur et du professionnel

Mais au-delà du design, c’est bien la révolution technologique qui retient l’attention. Ehpad Invest a investi depuis plusieurs mois dans le développement de plusieurs modules d’intelligence artificielle, avec un double objectif : améliorer la pertinence de la recherche de biens et optimiser la fluidité de la revente.

« L’IA nous permet d’analyser en temps réel des dizaines de bases de données, de baux commerciaux, de tendances du marché secondaire, et de profils investisseurs. Nous sommes ainsi capables de proposer les biens les plus adaptés, avant même que l’investisseur n’ait précisé son besoin. » explique Pierre ERRERA, co-fondateur d’Ehpad Invest.

Concrètement, l’IA joue aujourd’hui plusieurs rôles :

Tri intelligent des opportunités selon le profil fiscal et les attentes du client

Suggestions de produits « cachés » ou non encore publiés en ligne

Pré-qualification des leads pour les vendeurs, en automatisant la première phase de contact

Aide à la rédaction d’annonces personnalisées pour les lots à vendre

Estimation automatique d’un bien en EHPAD selon son bail, sa rentabilité et son emplacement

Une innovation utile dans un contexte de crise du marché secondaire

Depuis plusieurs mois, le marché secondaire de l’immobilier géré – en particulier les EHPAD – connaît de fortes tensions. Baux non renouvelés, gestionnaires en difficulté, valorisations incertaines : de nombreux investisseurs particuliers se retrouvent perdus et mal accompagnés.

Ehpad Invest a fait le choix d’une approche hybride, mêlant expertise humaine et intelligence artificielle pour accompagner ces propriétaires dans une démarche de conseil clair, pragmatique et factuel. L’objectif : sortir du climat anxiogène alimenté par certains acteurs, et proposer des solutions concrètes de revente, de renégociation de bail ou de repositionnement d’actifs.

Appel aux journalistes : une histoire à suivre de près

La refonte du site et l’intégration de l’IA ne sont que les premières étapes d’un virage stratégique plus large. Ehpad Invest prépare également le lancement d’une plateforme de suivi propriétaire, une API de valorisation de biens et un simulateur fiscal intelligent.

Pourquoi c’est un sujet à creuser ? Parce qu’il touche près de 100 000 investisseurs français concernés par les résidences gérées. Parce qu’il mêle immobilier, fiscalité, retraite, IA et digitalisation du conseil. Parce qu’il soulève des questions d’actualité : transparence du marché, sécurisation du patrimoine, justice fiscale. Et parce qu’Ehpad Invest propose une approche indépendante , sans gestion locative, et avec une vraie volonté de conseil.



À propos d’Ehpad Invest

Fondée en 2003, Ehpad Invest est une société spécialisée dans la vente et la revente de chambres en EHPAD et résidences services. Fort de plus de 20 ans d’expérience, le groupe accompagne investisseurs, conseillers en gestion de patrimoine et notaires, avec une approche rigoureuse, indépendante et éthique. L’entreprise propose également des missions d’expertise, de médiation bailleur/gestionnaire, et de valorisation patrimoniale.