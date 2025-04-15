NFL指定NetApp为其智能数据基础架构官方合作伙伴

纽约，加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全国橄榄球联盟（NFL）于今天指定NetApp® (NASDAQ: NTAP) 为其官方智能数据基础架构合作伙伴。NetApp将与联盟合作开发打破数据孤岛的尖端存储技术，帮助NFL管理数据以推动创新。

NFL执行副总裁兼首席营收官Renie Anderson表示：“NFL与NetApp的全球合作伙伴关系代表了双方对利用智能数据以推动联盟转型解决方案的共同承诺。将我们的专长与NetApp业界领先的智能数据基础架构相结合，我们能够释放出新的效率，从而加速比赛中的创新。”

NFL是全球受到最广泛认可和喜爱的体育联盟之一，仅在美国就拥有超过2.18亿球迷，同时也吸引了墨西哥、巴西、英国、德国、西班牙和澳大利亚等国粉丝的关注。NetApp将携手NFL，活跃于2025全年国际赛，在全球范围内发挥关键作用，并将作为2025年NFL伦敦常规赛以及首届NFL马德里常规赛的赞助商。NFL坚信NetApp在企业数据存储方面的领导者地位，并将助力联盟实现数据智能化。

NFL首席信息官Gary Brantley表示：“与NetApp的合作帮助我们简化了技术运营，使我们能够更好地进行运动管理，并为全球球迷提供服务。我们力求事事做到创新和卓越，并致力于与志同道合的伙伴合作。通过多年来的合作，我们相信NetApp能够达到这些高标准。凭借由NetApp技术支持的智能数据基础架构，我们拥有了一个能够面向未来的安全数据存储战略。”

NFL将利用NetApp技术在智能化时代提升整个组织的数据存储战略。NetApp将提供全球最安全的存储解决方案，帮助NFL保持其数据的长期真实性和完整性。包括NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI)在内的NetApp内置安全功能以及NetApp cyber vault 等解决方案能够主动检测潜在威胁并快速恢复数据，从而保护客户免受数据丢失和宕机的影响，帮助降低运营风险。

NetApp总裁Cesar Cernuda表示：“NFL一直是NetApp的长期客户，他们有意愿扩大合作关系让我们倍感兴奋。通过为NFL构建智能数据基础架构，我们使联盟的数据存储实现智能化、基础架构实现现代化，并为他们提供灵活适应未来所需的工具，从而为全球的橄榄球迷进一步提升了这项运动的水平。”

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关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据、运营和工作负载服务和相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和AI来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性。此外，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的运营和工作负载服务通过可观察性和AI，为基础设施和工作负载提供性能和效率的持续优化。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram 上关注我们。

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