Gaz Naturel Liquéfié : TotalEnergies fournira 400 000 tonnes par an de GNL pendant 15 ans en République dominicaine

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord (HoA) avec Energia Natural Dominicana (ENADOM), la coentreprise entre AES Dominicana et Energas en République dominicaine, pour la livraison de 400 000 tonnes de GNL par an. Sous réserve de finalisation des SPAs, le contrat démarrera à compter de mi-2027, pour une durée de 15 ans, avec un prix indexé sur le Henry Hub.

Cet accord permettra à ENADOM de fournir du gaz naturel à une centrale électrique à cycle combiné de 470 MW, actuellement en construction, qui viendra augmenter la capacité de production d'électricité du pays. Ce projet contribue à la transition énergétique de la République dominicaine en réduisant sa dépendance au charbon et au fioul grâce à l’utilisation d’une source d'énergie moins carbonée, le gaz.

« Nous nous réjouissons d'avoir signé cet accord pour répondre, aux côtés d'AES et de ses partenaires, aux besoins énergétiques de la République dominicaine. Ce nouveau contrat souligne le leadership de TotalEnergies dans le secteur du GNL et notre engagement à soutenir la transition énergétique de l'île. Celle-ci représente un débouché idéal pour notre approvisionnement en GNL américain, qui va augmenter progressivement », a déclaré Gregory Joffroy, directeur GNL de TotalEnergies.

« Cet accord avec TotalEnergies est le résultat de la confiance placée dans le secteur énergétique de la République dominicaine et, en particulier, dans ENADOM et AES. Ce partenariat, aux côtés d'ENADOM, a démontré des capacités d'investissement dans la fourniture de gaz naturel au marché de l'électricité dominicain en assurant une énergie fiable, compétitive et respectueuse de l'environnement. ENADOM est fier de jouer un rôle clé dans l'expansion et le renforcement de la matrice énergétique nationale en République dominicaine », a déclaré Edwin De los Santos, Directeur Général d'ENADOM.

TotalEnergies, 3e acteur mondial du GNL

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec 40 Mt vendues en 2024 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mt/an de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime. L’ambition de TotalEnergies est d’accroître de 50 % sa production et ses achats long-terme de GNL d’ici 2030, tout en continuant à réduire les émissions de carbone et à supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz. La Compagnie travaille par ailleurs avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

