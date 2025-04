Enterra présente EDERS™ qui va « transformer le chaos en avantage concurrentiel »

PRINCETON, N.J. et CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Enterra Solutions lance un nouveau produit révolutionnaire en réponse à l'instabilité et à l'incertitude sans précédent du marché, accélérées par l'annonce de tarifs douaniers réciproques et la guerre commerciale mondiale qu'elle suscite.

Enterra Solutions – la société des sciences de la complexité la plus avancée au monde – a présenté aujourd'hui son Enterra Dynamic Enterprise Resiliency System™ (« EDERS™ ») : un nouveau produit révolutionnaire conçu pour permettre aux entreprises de transformer le chaos macroéconomique et géopolitique en un puissant avantage concurrentiel.

EDERS™ est développé sur la plateforme autonome de science décisionnelle d'Enterra®, qui permet aux organisations d'analyser les données de façon autonome, de prédire les résultats et de prendre des décisions optimisées avec une grande précision dans le cadre d'opérations commerciales complexes.

Il anticipe les évolutions du marché, recommande des mesures optimales et prend des décisions avec une précision pouvant atteindre 91 %, même dans les environnements économiques et politiques les plus volatils.

Stephen DeAngelis, fondateur et CEO de Enterra Solutions déclare :

« EDERS™ est la concrétisation de 24 années de recherche translationnelle universitaire, gouvernementale et commerciale et d'applications réussies en matière de résilience systémique des entreprises ».

« Les anciens systèmes, technologies et processus ont été développés à une ère où les changements économiques et géopolitiques sismiques se produisaient tous les dix ans, et non tous les mois ou quotidiennement. EDERS™ est une solution technique adaptée pouvant analyser et contrôler les systèmes dynamiques complexes que sont les chaînes de valeur et les écosystèmes des entreprises mondiales et des agences gouvernementales ».

La plateforme ADS d'Enterra permet à EDERS de traiter de grandes quantités de données internes et externes, en anticipant les risques touchant les actifs les plus critiques d'une entreprise, ainsi que ceux de ses concurrents. EDERS prédit et recommande ensuite de manière systémique les meilleures mesures à prendre par l'entreprise pour éviter ou dévier le risque, tout en exploitant les possibilités commerciales pour terminer gagnant.

« EDERS nous permet d'utiliser notre technologie dès à présent et de fournir rapidement des informations pour aider nos clients à naviguer sur le marché incertain actuel et non sur celui de demain », a ajouté M. DeAngelis. « Nous pouvons désormais permettre aux chefs d'entreprise de comprendre rapidement quels sont les leviers à actionner et les décisions à prendre pour transformer le risque en possibilité dans un marché mondial de plus en plus volatil ».

À propos de Enterra Solutions

Fondée par Stephen DeAngelis en 2003 et basée à Princeton, dans le New Jersey, Enterra Solutions est une société d'analyse de données avancée à laquelle font confiance de grandes entreprises mondiales parmi lesquelles Nestlé, Hershey's, General Mills et Kellanova, afin d'optimiser la croissance de leur chiffre d'affaires, augmenter leur part de marché et améliorer l'efficacité de leur supply chain.

Au cœur de l'activité d'Enterra, nous trouvons sa plateforme de science décisionnelle autonome (ADS). Contrairement aux solutions d'analyse traditionnelles ou d'IA générative, l'ADS d'Enterra utilise des mathématiques innovantes, l'IA multimodale et l'optimisation non linéaire pour prédire les résultats futurs avec une précision pouvant atteindre 91 %.

Enterra ADS® rassemble une profonde compréhension des complexités du marché extérieur et des données internes cloisonnées et fragmentées du marché, qui permet de conseiller les chefs d'entreprise avec des informations uniques, de recommander des décisions optimales et de fournir une exécution automatisée à travers les chaînes de valeur en utilisant des agents intelligents au raisonnement similaire à celui de l'homme, en demandant une intervention humaine minimale.

Enterra fournit un système unifié d'intelligence capable d'agilité dans la prise de décision et qui renforce la résilience de l'entreprise.

www.enterrasolutions.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.