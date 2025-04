Le programme Brassées d’Espoir de Tide fait une brassée de bienfaisance avec l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD Canada (OMRM) Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--En l’honneur de la journée nationale de la lessive, Tide, la marque de détergent à lessive de confiance no 1 au Canada*, et l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD Canada (OMRMMD) Canada célèbrent l’impact de l’engagement de Brassées d’Espoir de Tide visant à offrir aux familles le confort de leur foyer en améliorant et en élargissant les programmes de lessive dans les manoirs Ronald McDonald et salles familiales Ronald McDonald partout au pays.

Pour illustrer l’impact réel de ces initiatives, Tide et l’OMRM ont discuté avec la famille Hart, qui a vécu un parcours difficile lorsque leur fils, Oliver, a été admis à hôpital McMaster Children’s Hospital à seulement six semaines en raison d’une maladie respiratoire. Au cours de leur séjour de 35 jours à l’hôpital McMaster Children’s Hospital, ils ont utilisé les services de la salle familiale Ronald McDonald à l’intérieur de l’hôpital, financée par l’OMRMMD Centre-sud de l’Ontario, où la capacité de faire la lessive leur a fourni un sentiment crucial de normalité dans un contexte de stress.

« On passe une bonne partie de notre temps à l’hôpital à réconforter, tandis que la lessive nous permet de faire quelque chose avec nos mains pour avoir une façon physique d’aider », explique Eryn, la mère d’Oliver. « En tant que parents, il est important de se sentir un peu humain pendant qu’on vit cette expérience difficile, alors avoir une salle de lessive ici nous donne un sentiment de contrôle quand tout le reste semble un peu hors de contrôle. »

Grâce au soutien du programme Brassées d’Espoir de Tide, l’OMRMMD partout au Canada a apporté des améliorations significatives pour améliorer ses installations de lessive afin de mieux servir les familles. Voici quelques-unes de ces améliorations :

Manoir Ronald McDonald de Québec : Amélioration de leur salle de lavage avec de nouvelles laveuses efficaces, l’ajout d’un espace de rangement et de pliage plus pratique pour les familles et des mises à jour esthétiques pour offrir une atmosphère plus accueillante.

Œuvre des Manoirs Ronald McDonald Manitoba : Construction d’une buanderie réservée aux familles de patients immunodéficients afin d’assurer la sécurité et de prévenir la contamination croisée.

Œuvre des Manoirs Ronald McDonald Terre-Neuve-et-Labrador : Transformation de leur zone de lessive existante avec de nouvelles laveuses et sécheuses commerciales, un espace de comptoir réaménagé et de nouvelles armoires de rangement pour augmenter l’espace précédemment limité.

Œuvre des Manoirs Ronald McDonald Toronto : Traitement de plus de 100 000 brassées de lessive en 2024. De nouvelles laveuses à haute capacité permettront de gérer le même volume 33 % plus rapidement afin que les familles puissent consacrer leurs efforts à ce qui est le plus important.

« Nous venons d’ouvrir une nouvelle salle familiale Ronald McDonaldMD à l’hôpital familial Marotta de St-Catherines en septembre dernier, et nous avons vu plus de 2 500 visites chaque mois », affirme Mario De Divitis, PDG de l’OMRMMD Centre-sud de l’Ontario. « On ne peut pas accélérer la lessive. Mais pour nos familles, cela représente 45 minutes pour s’asseoir, planifier le reste de leur journée, se reconnecter, partager leurs peurs et parler de ce à quoi ressembleront leurs prochaines étapes. »

L’impact significatif de Tide se poursuivra en 2025 avec des améliorations programmatiques à Toronto, Terre-Neuve-et-Labrador et en Saskatchewan qui devraient être terminées d’ici la fin de l’année.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien continu de Tide aux familles ayant des enfants gravement malades et blessés par le biais du programme Brassées d’Espoir de Tide », mentionne Kate Horton, présidente et PDG d’OMRM Canada. « Dans tout le pays, l’OMRM permet de faire plus de 540 000 brassées de lessive par année, mais en fait, ensemble, nous créons un espace d’indépendance, de stabilité et de soutien, et offrons le confort de la maison aux familles qui naviguent dans le parcours médical de leur enfant. »

« Tide et l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald partagent un engagement à soutenir les familles pendant les périodes les plus difficiles », affirme Dimitris Koufos, directeur de la marque P&G Fabric Care. « Le programme Brassées d’Espoir de Tide offre de l’espoir et du confort grâce au besoin essentiel de vêtements propres. Prendre soin d’un enfant gravement malade peut être épuisant, et nous sommes fiers d’aider plus de familles partout au Canada en nous assurant que chaque brassée de lessive fait du bien. »

Pour en savoir plus à propos des moyens à votre disposition pour venir en soutien à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD Canada, visitez le site : https://www.rmhccanada.ca/fr/donner

* Voté détergent à lessive de confiance par les acheteurs canadiens, selon le sondage de BrandSpark® Canadian Trust de 2024

Au sujet du programme Brassées d’Espoir de Tide

Depuis plus de 15 ans, Brassées d’Espoir de Tide a fourni un espoir et un optimisme renouvelés au moyen du simple confort de vêtements propres à la suite d’une catastrophe naturelle. Créé à la suite de l’ouragan Katrina en 2005, le programme a aidé plus de 90 000 familles aux É.-U. et au Canada. Maintenant, Brassées d’Espoir de Tide élargit le programme dans le but d’inclure d’autres moments de besoin où l’accès aux vêtements propres est essentiel.

À propos de l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD Canada (OMRMMD)

Au Canada, deux familles sur trois ne vivent pas dans une ville où se trouve un hôpital pour enfants et doivent faire se déplacer pour avoir accès à des traitements si leur enfant est gravement malade ou blessé. L’impact d’OMRM, à travers le Canada, offre un soutien important aujourd’hui : un Canadien sur quatre a toujours besoin d’OMRM ou connaît quelqu’un qui en a besoin. Plus qu’un lieu de séjour, les emplacements d’OMRM Canada offrent aux familles le soutien et les ressources dont elles ont besoin afin qu’elles puissent se concentrer sur ce qui compte le plus : prendre soin de leur enfant. Les 16 programmes Manoir Ronald McDonald offrent aux familles de l’extérieur de la ville un soutien et des services holistiques, comme des programmes de repas, de santé mentale et de bien-être. De leur côté, les 19 programmes de salles familiales Ronald McDonald offrent aux familles un endroit confortable pour se reposer, se ressourcer et se nourrir sans avoir à quitter l’hôpital. Pour plus d’information, visitez le https://www.rmhccanada.ca/fr.