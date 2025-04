NFL ernennt NetApp zum offiziellen Partner für intelligente Dateninfrastruktur

NEW YORK & SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Die National Football League hat heute NetApp® (NASDAQ: NTAP) zum offiziellen Partner für intelligente Dateninfrastruktur ernannt. NetApp wird mit der Liga zusammenarbeiten, um eine innovative, silofreie Speichertechnologie zu entwickeln, die es der NFL ermöglicht, ihre Daten zu verwalten und Innovationen voranzutreiben.

„Die globale Partnerschaft zwischen der NFL und NetApp steht für das gemeinsame Engagement, intelligente Daten zu nutzen, um transformative Lösungen für die Liga voranzutreiben“, so Renie Anderson, Executive Vice President und Chief Revenue Officer der NFL. „Durch die Kombination unseres Fachwissens mit der branchenführenden intelligenten Dateninfrastruktur von NetApp können wir neue Effizienzpotenziale erschließen, die Innovationen in unserem Spiel beschleunigen.“

Die NFL ist eine der bekanntesten und beliebtesten Sportligen der Welt mit mehr als 218 Millionen Fans allein in den Vereinigten Staaten und vielen weiteren auf der ganzen Welt, darunter in Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Deutschland, Spanien und Australien. NetApp wird weltweit eine Schlüsselrolle bei der NFL spielen, indem es bei allen internationalen Spielen 2025 aktiv wird und als Hauptsponsor der NFL London Games 2025 und des ersten NFL-Spiels der regulären Saison in Madrid auftritt. Die NFL hat NetApp als führenden Anbieter von Unternehmensdatenspeichern ausgewählt, um die Daten der Liga mit Intelligenz zu versorgen.

„Die Zusammenarbeit mit NetApp hat uns dabei geholfen, Fußballfans weltweit zu bedienen, indem wir unsere Technologieabläufe optimiert haben und unseren Sport besser schützen können“, sagte Gary Brantley, Chief Information Officer der NFL. „Wir streben danach, bei allem, was wir tun, innovativ und herausragend zu sein, und arbeiten mit Partnern zusammen, die diese Werte teilen. Im Laufe unserer Zusammenarbeit hat NetApp unser Vertrauen gewonnen, dass sie diese hohen Standards erfüllen können. Mit einer intelligenten Dateninfrastruktur, die auf NetApp-Technologie basiert, verfügen wir über eine sichere Datenspeicherstrategie, die uns in die Zukunft tragen kann.“

Die NFL wird die NetApp-Technologie nutzen, um ihre Datenspeicherstrategie im Zeitalter der Intelligenz in ihrer gesamten Organisation zu verbessern. Durch die Bereitstellung einiger der sichersten Speicher der Welt wird NetApp der NFL dabei helfen, die langfristige Treue und Integrität ihrer Daten zu gewährleisten. Die integrierten Sicherheitsfunktionen von NetApp, wie NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection mit KI (ARP/AI) und Lösungen wie NetApp Cyber Vault, können Kunden vor Datenverlust und Ausfallzeiten schützen, indem sie potenzielle Bedrohungen proaktiv erkennen und Daten schnell wiederherstellen, wodurch das Betriebsrisiko reduziert wird.

„Die NFL ist ein langjähriger Kunde von NetApp, und es ist erfreulich, dass sie daran interessiert ist, unsere Beziehung auszubauen“, sagte Cesar Cernuda, Präsident von NetApp. „Indem wir der NFL beim Aufbau einer intelligenten Dateninfrastruktur helfen, werten wir den Sport für Fußballfans auf der ganzen Welt auf. Die Bereitstellung von Intelligenz für die Datenspeicherung der Liga ermöglicht es ihnen, ihre Infrastruktur zu modernisieren und gibt ihnen die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um sich flexibel an die Zukunft anzupassen.“

